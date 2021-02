Pas besoin d’une réforme constitutionnelle pour démonarchiser le Québec

Sortir la monarchie du pays demande une difficile réforme constitutionnelle, mais un chemin plus simple existe pour réduire au minimum l’empreinte de la Reine d’Angleterre au Québec.

« Lorsqu’on débat de la monarchie au Québec et au Canada, on passe vite à l’abolition, alors que la frontière entre réformer l’institution et l’abolir est plus mince qu’on le croit », dit Patrick Taillon, constitutionnaliste et professeur de droit à l’Université Laval.

« Les gens sont résignés, et intimidés par le bouclage de la constitution de 1982, mais le Québec peut poser des gestes pour préparer le terrain et créer une pression sur les évènements pour que ça bouge », indique le constitutionnaliste André Binette, auteur de La fin de la monarchie au Québec.

Ce mur constitutionnel est effectivement pointé du doigt par le gouvernement Legault pour expliquer son inaction. « Pour abolir le poste de LG, une modification constitutionnelle est requise. Le Parlement du Québec devrait alors obtenir l’accord de tous les autres parlements canadiens. Les Québécois ont bien d’autres priorités à l’heure actuelle », indiquait au Journal cette semaine le bureau de la ministre des Institutions démocratiques Sonia LeBel.

Pourtant, les trois quarts des Québécois souhaitent l’abolition pure et simple de la présence de la monarchie au Canada, selon un sondage Léger-Le Journal publié en début de semaine.

Couper les vivres au LG

Mais d’autres chemins peuvent être empruntés. Québec verse près de 750 000 $ au bureau du LG pour son fonctionnement. André Binette propose de lui couper les vivres. « Ça crée une pression, tout en sachant qu’Ottawa va surement payer à la place du Québec », dit-il.

Puis, lorsque le mandat du LG actuel, J. Michel Doyon prendra fin, les élus québécois pourraient choisir eux-mêmes un candidat pour lui succéder. Actuellement, c’est le premier ministre canadien qui décide, mais ce vote « démocratiserait la fonction et ça serait difficile pour Ottawa de refuser le choix du Québec », dit M. Binette.

Photo courtoisie

D’autres experts sont du même avis. « Il n’est pas logique dans une fédération que notre chef d’État soit décidé par l’entité fédérale », indique Patrick Taillon.

D'autres pistes

D’autres pistes à suivre : changer le nom du LG et éliminer le serment à la reine Élisabeth II pour les élus de l’Assemblée nationale par une modification unilatérale de la constitution. «Ça serait une poursuite de ce qui a été fait durant la révolution tranquille», note Patrick Taillon. On ne parle plus au Québec de terres de la Couronne, ou de procureurs de la Couronne. Et contrairement aux lois fédérales, les lois du Québec ne débutent par la formule «Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte ».

« On l’a déjà fait de façon spectaculaire en abolissant la chambre haute, l’équivalent du sénat, en 1968, ou en changeant le nom de la législature pour Assemblée nationale. On a pu le faire seul car on a le droit de changer notre constitution provinciale », indique Anthony Beauséjour, constitutionnaliste et coordonnateur à la recherche de l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI). Seule limite : il ne faut pas éliminer le lien monarchique.

« Coup fumant »

Est-ce que cela fonctionnerait ? « En droit constitutionnel, souvent ça marche de telle sorte qu’il faut lancer des ballons d’essai pour que finalement, il y en ait un qui rentre dans le but », souligne Me Beauséjour. Quant au processus de nomination du lieutenant-gouverneur, Anthony Beauséjour croit que Québec pourrait également l’inscrire à sa constitution.

Les tribunaux ont statué en 2019 que le gouvernement fédéral pouvait, par une simple loi, modifier les règles de succession de la couronne britannique. Québec pourrait-il utiliser cet argument à son avantage pour choisir lui-même le lieutenant-gouverneur ? « Ce serait un coup fumant. Je ne crois pas forcément que ça passerait, mais serait le fun à plaider », dit-il. Une version plus légère de cette stratégie dire que l’Assemblée nationale propose un candidat, mais laisserait toujours à Ottawa le choix de l’ignorer.

Autre réforme qu’il faudrait envisager, dit Patrick Taillon : il n’est « ni logique ni idéal » que l’intérim ou le suppléant du lieutenant-gouverneur soit un juge, en raison de la séparation des pouvoirs.

Ces mesures ne permettraient pas de sortir totalement la monarchie du Québec. Pour rompre totalement ce lien colonial, la solution est politique plutôt que juridique. André Binnette qui propose un plan volontariste où le gouvernement québécois se donnerait un mandat clair de la population aux élections générales de 2022 pour abolir la monarchie et la remplacer par un système républicain.

Le gouvernement pourrait ensuite déclencher une obligation formelle de négocier, imposée à Ottawa et aux autres provinces, par le Renvoi relatif à la sécession du Québec édicté par la Cour suprême en 1998, soutient M. Binette dans son ouvrage. Il rappelle que de moins en moins de pays membres du Commonwealth ont toujours la Reine d’Angleterre comme chef d’État, et que cette tendance risque de s’accélérer dans les prochaines années.

La monarchie chez nous

Le Canada est une monarchie constitutionnelle

Le chef de l'État canadien est Élisabeth II

Elle est représentée par le gouverneur général du Canada.

Au Québec, c’est le lieutenant-gouverneur J. Michel Doyon qui est son représentant.

En tant que représentant de la couronne, il sanctionne les projets de loi adoptés par l'Assemblée, la sanction royale.

Propositions d’experts consultés par Le Journal :

— Changer le nom de la fonction de lieutenant-gouverneur

— Choix du candidat par Québec plutôt que par Ottawa

— Abolition du serment à la reine pour les députés