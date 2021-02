GUAY LAFONTAINE, Monique



À l'hôpital Pierre Le Gardeur, le 31 janvier 2021, à l'âge de 73 ans est décédée Monique Lafontaine Guay, épouse de Gaëtan Guay.Elle laisse également dans le deuil sa fille Marie-Pierre (Patrick), son gendre Michael (feu Geneviève), ses petits-enfants : Ariana, Tristan, Bella, Alexis, Xavier, ses soeurs, Francine (Magued), Lorraine (feu Nagui), Danielle (Mounir) et son frère Pierre, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.