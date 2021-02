Exploration pétrolière: le Parti québécois se range du côté des élus de la Côte-Nord

Alors qu’une compagnie albertaine souhaite étudier le potentiel pétrolier et gazier dans le golfe du Saint-Laurent, le Parti québécois s’est rallié samedi matin aux élus de la Côte-Nord en demandant la fermeture de la province aux pétrolières.

«Le Québec doit fermer la porte aux pétrolières en se dotant d’une loi qui réaffirme notre souveraineté environnementale», a notamment affirmé par communiqué le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Le leader péquiste réclame ainsi l’adoption du projet de loi présenté par le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, pour assurer la primauté de Québec sur Ottawa concernant les questions environnementales.

«Présentement, il y a un moratoire qui empêche toute exploitation pétrolière et gazière dans le Saint-Laurent, mais pour combien de temps? Le gouvernement du Québec doit renoncer clairement à tout forage dans le golfe du Saint-Laurent et la seule manière de rassurer les Québécois en ce sens, c’est d’adopter une loi», a insisté Paul St-Pierre Plamondon.

Si les élus de la Côte-Nord ont fait valoir cette semaine que les conséquences économiques pourraient être importantes pour la région, l’inquiétude est également grande concernant la préservation des écosystèmes.

«Cette majestueuse mer intérieure qu’est le golfe est reconnue par l’ONU pour son importance écologique et biologique. Or, les écosystèmes de notre fleuve sont aussi fragiles qu’ils sont riches», a souligné le député de Jonquière, qui est également porte-parole en matière d’énergie, d’environnement et de lutte contre les changements climatiques.