ZIGBY, Jacques E.

Au CHSLD St-Georges à Montréal, le 21 janvier 2021, à l'âge de 86 ans est décédé M. Jacques E. Zigby, administrateur agréé, demeurant à Montréal, fils de feu M. Amédée Zigby et de feu Mme Flora Goyette.Il laisse dans le deuil sa fille Suzanne Monier (Edmond-Jean Bernard), ses petits-fils Alexandre et Tristan, ainsi que son frère Jean-Paul et ses soeurs Colette et Mireille. Il était également le frère de feu Asna, feu Georges, feu Laurette et feu Claire. Lui survivent ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Diplomé du HEC en 1959, Jacques E. Zigby a oeuvré dans le secteur privé, public et parapublic, notamment en tant que Secrétaire particulier de M. Paul Gérin-Lajoie, Directeur administratif de l'École des Beaux-arts de Montréal, Chef de cabinet du Ministère de l'Industrie et du Commerce, puis de l'Éducation, Vice-Président du Développement des affaires chez Miron, et Directeur général de l'Hôpital Ste-Jeanne-d'Arc. Il a également participé à de nombreux projets d'envergure dont EXPO 67 et a siégé sur plusieurs conseils d'administration et d'organismes de charité.La famille souhaite remercier le CHSLD St-Georges pour leur dévouement et la qualité de leurs services.Compte tenu de la situation actuelle, les funérailles seront célébrées en privé, à une date ultérieure.Pour ceux et celles qui le souhaitent, il est possible d'écrire un mot à la famille à l'adresse courriel suivante :La cause des sans-abris lui tenait particulièrement à coeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Accueil Bonneau.