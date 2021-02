Le Canada a franchi samedi la barre des 800 000 cas cumulés de COVID-19 après que l'Ontario et le Québec eurent rapporté respectivement 1388 et 1204 nouvelles infections.

L’Ontario a recensé 1388 nouveaux cas ainsi que 45 décès. C’est à Toronto que l’on compte le plus de contaminations supplémentaires, soit 455, devant les régions de Peel (288) et de York (131). Depuis le début de la pandémie, la province la plus populeuse au pays cumule 276 718 cas et 6483 pertes de vie.

Du côté du Québec, on a annoncé samedi 1204 infections et 27 décès de plus, dont neuf qui sont survenus au cours des 24 dernières heures. La Belle Province franchira à coup sûr, dimanche, la triste marque des 10 000 décès, elle qui en compte maintenant 9999, après le retrait d’un mort du bilan officiel. Pour ce qui est du nombre de personnes qui ont contracté la maladie, le total s’élève maintenant à 268 977.

Les hospitalisations sont passées sous la barre des 1000 (-58, à 982) et les gens aux soins intensifs ont également diminué (-9, à 159), mais les cas tendent à augmenter à nouveau, ce qui inquiète le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

«Depuis quelques jours on observe une tendance à la [hausse] des cas. Je réitère mon appel d’hier: allez vous faire dépister au moindre symptôme. C’est une des façons de freiner la propagation des nouveaux variants», a écrit M. Dubé sur Twitter.

Depuis le 1er février, «on est passé progressivement» de 1053 à 1204 cas, samedi.

Montréal a rapporté 605 nouveaux cas, devant la Montérégie (176), Laval (132), les Laurentides (74) et Chaudière-Appalaches (49).

En début d'après-midi, le pays comptait au total 800 348 cas (+2592) et 20 680 décès (+72).

La situation au Canada:

Ontario: 276 718 cas (6483 décès)

Québec: 268 977 cas (9999 décès)

Alberta: 126 068 cas (1693 décès)

Colombie-Britannique: 69 716 cas (1246 décès)

Manitoba: 30 078 cas (838 décès)

Saskatchewan: 24 946 cas (332 décès)

Nouvelle-Écosse: 1584 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1325 cas (18 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 412 cas (4 décès)

Nunavut: 296 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 113 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 32 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 800 348 cas (20 680 décès)