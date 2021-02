Le Québec ne teste pas plus que l’Ontario

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, à Québec et à Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre de voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’ÉNONCÉ

François Legault a été interpellé mardi par la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, sur la faible utilisation de tests rapides au Québec pour détecter le coronavirus. M. Legault s’est défendu en soutenant que la province possédait une capacité suffisante pour analyser les tests réguliers. « On fait autant, sinon plus de tests qu’en Ontario, toutes proportions gardées. Et la chance qu’on a, que l’Ontario n’a pas, c’est qu’on a plus de capacité de laboratoire pour faire des tests réguliers qui sont plus fiables [...]. Donc, au total, presque à tous les jours, on fait plus de tests par million d’habitants que l’Ontario. »

LES FAITS

M. Legault a en partie raison. Nous avons compilé le nombre de tests analysés par les laboratoires depuis les 30 derniers jours au Québec et en Ontario, et ce, jusqu’à mardi. Nous les avons ensuite comparés par million d’habitants, soit par rapport à la taille de la population. La moitié du temps, soit 15 jours, le Québec a traité davantage de tests que son voisin. Cela place les deux provinces à égalité. Toutefois, si l’on s’en tient seulement aux deux dernières semaines, l’Ontario s’est trouvé en meilleure posture. La province a analysé davantage de tests 4 jours par semaine, soit un total de 8 jours sur 14. Il s’agissait de 4 jours consécutifs lors de chacune des deux semaines. Dimanche, par exemple, l’Ontario l’emportait avec 3349 tests par million d’habitants contre 2611 pour le Québec. Pendant ces 30 jours, la moyenne de tests par jour a néanmoins été plus élevée au Québec (3733 par million d’habitants) qu’en Ontario (3684), qui suit de très près.

Le chiffre de la semaine : 81,2 %

C’est le pourcentage des hospitalisations liées à la COVID-19 dans le grand Montréal par rapport à l’ensemble de la province. Alors qu’on s’apprête à assouplir les restrictions sanitaires dans certaines régions, les plus récentes données indiquent que 844 des 1040 hospitalisations se situent dans les hôpitaux de Mont-réal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de Montérégie. En tête de liste, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont compte 80 hospitalisations. Selon l’INSPQ, le secteur de Saint-Léonard–Saint-Michel compte 443 cas de COVID-19 par 100 000 habitants, le plus élevé de la province.

