Les tribunaux à la rescousse du climat

Après les Pays-Bas et l’Irlande, mercredi, ce fut au tour de l’État français d’être jugé coupable d’inaction climatique. Le tribunal administratif de Paris a reconnu « l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique ».

Devoir d’agir

Un peu partout à travers le monde, les actions en justice se multiplient pour obliger les États à protéger la santé et la sécurité de leurs populations. La crise climatique menace ces droits fondamentaux qui sont les nôtres.

C’est pourquoi, depuis 2018, ENvironnement JEUnesse poursuit le gouvernement fédéral au nom des jeunes du Québec. Cette génération et celles qui suivront seront disproportionnellement affectées par l’inaction climatique. Leur cause sera entendue devant la Cour d’appel le 23 février prochain.

Responsabilité des états

Si l’action pour lutter contre les changements climatiques est l’affaire de tous, c’est surtout la responsabilité des États. Ils ont comme premier devoir de protéger la vie et la sécurité de leurs citoyen.ne.s.

C’est d’ailleurs pour cela qu’on leur confie le pouvoir d’édicter les règles auxquelles nous obéissons. C’est pour cela qu’on leur cède un peu de nos libertés individuelles.

Les États ont le pouvoir d’agir. On le voit avec la COVID-19. Ils passent à l’action rapidement pour prévenir le pire. Mais ils ne le font pas pour le climat. On ne sent pas encore assez l’urgence. Les appels venant des scientifiques ne sont pas pris au sérieux.

Tristement, il faut des morts, ici et maintenant. On ne pense pas à l’avenir de nos enfants.

Sortir du court terme

Peu de politiciens ont le courage de sortir d’un système qui les porte à réfléchir et agir à court terme. Le temps entre deux élections.

Les tribunaux et les chartes des droits existent précisément pour s’assurer que nos gouvernements respectent nos droits fondamentaux sans égard aux échéances électorales.

Espérons que partout à travers le monde, ces derniers remparts sauront nous protéger d’une pensée à court terme qui fait de nous de mauvais ancêtres pour ceux et celles qui suivront.