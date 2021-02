Un habitué des psychoses est disparu depuis près d’un mois

Les proches d’un homme de 39 ans disparu depuis un mois déplorent avoir été incapables de lui obtenir des soins en psychiatrie, car il refusait d’être vu par un spécialiste.

« On essaye de le faire évaluer depuis longtemps, mais c’est un adulte, donc on n’a pas de prise nécessairement là-dessus. On ne peut pas l’obliger. Mais c’est de ça qu’il aurait besoin, certainement. On n’est pas les premiers à qui ça arrive », déplore la sœur du disparu, Magalie Lavallée.

Depuis le 10 janvier, Sébastien Lavallée manque à l’appel. Le résident de Pointe-Calumet, dans les Laurentides, avait été libéré deux jours auparavant de la prison de Saint-Jérôme sous promesse de comparaître en mars, pour le vol d’un véhicule et une introduction par effraction pendant qu’il était sous psychose toxique.

Selon sa sœur, il pourrait s’être enfui pour éviter une évaluation en psychiatrie comme le réclamaient ses conditions de libération.

Très agressif

« Je pense qu’il a peut-être eu peur parce qu’il a des problèmes depuis longtemps et n’a jamais voulu consulter ou se faire évaluer. Il devenait très agressif quand on lui en parlait », raconte la femme de 35 ans.

Convaincue qu’il devrait être pris en charge, sa tante était ébahie de le voir se faire relâcher malgré ses épisodes psychotiques fréquents.

« Il n’est pas dans un état mental pour être capable de réfléchir, il est en psychose, s’exclame Johanne Lavallée. On dirait qu’on attend qu’il arrive quelque chose avant d’agir. On a beau leur dire qu’il a besoin de se faire soigner, on nous répond qu’il faut que ça vienne de lui ! »

Même son de cloche du côté de sa colocataire, Luce Ducas, chez qui on a renvoyé l’accusé dans l’attente de sa comparution.

« On n’aurait jamais dû me le confier. Ce n’est pas normal que le système me l’ait mis entre les mains. S’il arrive quelque chose à Sébastien, comment pensez-vous que je vais me sentir ? dit-elle, la gorge nouée. Il y a des gens qui ne sont pas aptes à prendre une décision, même s’ils sont adultes. »

« Système mal conçu »

« C’est dommage qu’on ne puisse pas prendre soin de lui à sa place, parce que lui, de lui-même il ne le fera pas. Le système est mal conçu », soupire sa sœur très inquiète.

Bien connu par la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, le trentenaire faisait régulièrement des psychoses en raison de la prise de substances illicites. Il aurait aussi tenu des propos suicidaires à quelques reprises par le passé, nécessitant une intervention des policiers.

« Notre intervenante sociale s’est impliquée dans le dossier en rencontrant le père pour lui expliquer les différentes avenues légales et organismes qui pourraient lui permettre d’obtenir de l’aide à long terme pour son fils », a indiqué Jean-Philippe Labbé, porte-parole de la police.

► Si vous apercevez Sébastien Lavallée, vous pouvez contacter l’enquêteur Martineau au 450 473-4686, poste 751.