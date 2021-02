Buccaneers: une attaque qui a dû trouver son rythme

Cette saison, l’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, a essuyé son lot de critiques en ce qui concerne son système offensif.

Depuis plusieurs années, le pilote mise sur les longues passes et les jeux risqués. En début de campagne, ça ne semblait tout simplement pas fonctionner avec le quart-arrière Tom Brady. Arians ne s’est d’ailleurs pas gêné pour critiquer l’athlète de 43 ans et n’a pas dérogé de son plan de match.

Quelques mois plus tard, la stratégie de l’entraîneur a rapporté et son club aura la chance de remporter le Super Bowl, dimanche.

«[Notre attaque] évolue toujours, chaque semaine. Nous collaborons et Byron [Leftwich, le coordonnateur offensif] fait un travail fantastique. Lui et Tom se sont si bien complétés. En septembre, nous n’étions pas bons pour un ou deux matchs. Nous ne savions tout simplement pas ce que nous faisions. En octobre, ça s’est un peu amélioré. Après notre semaine de congé, je pense que les choses ont commencé à cliquer et que tout le monde est devenu à l’aise», s’est remémoré Arians lors de son point de presse de lundi.

Une question de temps

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que son attaque débloque, selon le pilote de 68 ans. Celle-ci bénéficie d’une multitude de receveurs de passe très talentueux, mais les blessures ont ralenti le processus d’adaptation de tout le monde.

«Chris [Godwin] a été blessé pendant un moment, Mike [Evans] l’a aussi été et a joué malgré la douleur. Antonio [Brown] est arrivé et Scotty [Miller] était mal en point pendant un certain moment. C’était seulement une question d’avoir toutes ces pièces, de prendre le temps de s’acclimater», a exprimé Arians.

L’entraîneur a aussi tenu à souligner l’effort de son unité défensive, laquelle a tenu le coup pendant que l’attaque cherchait ses repères.

«Notre défense nous a permis de survivre pendant quelques-uns de ces matchs et d’être là où nous sommes aujourd’hui. Maintenant, nous jouons plutôt bien offensivement.»