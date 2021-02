De belles histoires de capitaines

Je relisais cette semaine la biographie de Serge Savard, l’excellent ouvrage de Philippe Cantin, et j’étais émerveillé par l’histoire derrière l’histoire.

Je veux dire qu’à travers la carrière et la vie du Sénateur, ce sont de larges pans de la société québécoise que je redécouvrais.

C’est hier que Serge Savard gagnait sa deuxième coupe Stanley comme directeur général du Canadien, et pourtant, en relisant Canadien jusqu’au bout, on a l’impression d’avoir reculé de cent ans. Comme société, comme fans de hockey, comme organisation. C’est fascinant.

En plus, alors que Ken Dryden a écrit un livre sur Scotty Bowman qui est presque un livre sur lui et Bowman, Cantin reste en dehors du sujet. Il travaille comme un historien. Serge Savard occupe toute la place.

AU TOUR D’ÉMILE BOUCHARD

Il y a trois ans, Jessica Lapinski a publié un très bon livre pour enfants dans la collection Raconte-Moi. Une bio romancée de Max Pacioretty. Mais dans les faits, Serge Savard est le dernier capitaine à avoir été le sujet d’un ouvrage majeur publié en français sur un capitaine du Canadien.

On avait eu droit à Maurice Richard par Jean-Marie Pellerin, la bible des bibles, puis Jean Béliveau par Chrys Goyens et Allan Turowetz dont la traduction de Georges-Hébert Germain tenait bien la route. Dernièrement, Léandre Normand a écrit un livre sur Henri Richard avec la participation de Denis Richard, le fils d’Henri.

En anglais, Toe Blake, Doug Harvey et Chris Chelios sont les anciens capitaines du CH à avoir eu droit aux honneurs d’une vraie biographie.

S’il y en a eu d’autres, je ne les ai pas trouvées...

Pas certain que Brian Gionta, Mike Keane tireraient fort.

Reste Guy Carbonneau...

BUTCH, LE PREMIER PORTE-FLAMBEAU

La liste s’arrête donc à Serge Savard. Mais elle commençait trop tard dans l’histoire. Quand j’ai écrit le scénario de la cérémonie de fermeture du Forum, c’est Émile Bouchard, le plus ancien des capitaines du Canadien, qui avait été choisi pour allumer le flambeau avec une torche brûlant dans le vestiaire.

Je trouvais qu’on ne pouvait pas ignorer l’apport de ce géant.

Puis, de 2007 à 2009, Ron Fournier et Jean, le fils d’Émile Bouchard, ont mené une vigoureuse campagne pour qu’on retire le chandail numéro 3 du valeureux capitaine et défenseur des droits des francophones chez le Canadien.

Justice a été faite. Mais il manquait une biographie. C’est en cours. Pat Laprade, fort de ses biographies très réussies de Maurice Mad Dog Vachon et du Géant Ferré, s’est attaqué à ce projet colossal. Raconter la vie de Butch Bouchard. Il progresse bien dans ses recherches grâce à l’aide de Jean, un ancien journaliste à Sept Jours : « J’avais le goût d’écrire sur le hockey. Après la lutte, je voulais découvrir un univers différent. Et je découvre un homme fascinant. Un grand homme. Quand Émile Bouchard est arrivé avec le Canadien en 1941, les Québécois étaient extrêmement rares dans l’organisation. Tony Demers en était un. Polly Drouin et le gardien Paul Bibeault, les deux autres. Un peu comme le Canadien d’aujourd’hui. Quand Bouchard a pris sa retraite en 1954-55, les trois premiers compteurs de la Ligue nationale étaient Bernard Geoffrion, Maurice Richard et Jean Béliveau. Jacques Plante, Dollard St-Laurent, Phil Goyette et tous les autres allaient gagner cinq coupes Stanley d’affilée », raconte Laprade.

LE CÉLÈBRE STEAK HOUSE

Butch Bouchard n’a jamais été un capitaine comme les autres. Il était le protecteur et le défenseur des joueurs. C’est souvent lui qui calmait Maurice Richard ou qui d’autres fois montait aux barricades (et au deuxième étage) pour le défendre. D’ailleurs, déjà à ce stade de ses recherches, Laprade est vraiment très impressionné par la stature et les principes de Bouchard.

J’ai connu Émile Bouchard à son Steak House sur l’ancienne rue De Montigny (maintenant boulevard de Maisonneuve). C’est à ce restaurant de qualité que Louis Laberge, président de la FTQ, ou René Lévesque aimaient tenir leur lunch d’affaires. Et Laprade va vite découvrir que René Lévesque ne payait pas cher quand il réservait une salle pour une réunion du MSA ou du Parti québécois naissant. Le passé nationaliste du capitaine du Canadien avait fait place à un présent tout aussi engagé dans les années 1970.

Pat Laprade a changé de maison d’édition en cours de route. La biographie d’Émile Bouchard va donc être publiée par Libre Expression. J’espère juste que le livre va obtenir le support publicitaire que mérite son sujet. Émile Bouchard est un colosse dans l’histoire du Canadien. C’est aussi un colosse dans l’histoire du Québec.

En plus, il a donné Pierre Bouchard au CH...

Tampa, une ville de gagnants

Ce n’est pas une grosse histoire. Mais ça mérite d’être souligné. Il y a trois équipes de sport majeur dans la baie de Tampa. Les Rays ont disputé la finale de la Série mondiale. Le Lightning a gagné la Coupe Stanley et voilà les Buccaneers au Super Bowl.

Ça s’appelle une ville de gagnants. À ma connaissance, seule la ville de Boston avec les Celtics de la NBA, les Bruins, les Red Sox et les Patriots dans la NFL ont réussi aussi bien certaines années.

À Montréal, ça fait un méchant bout, à part nos valeureux boxeurs, que le CH, les Alouettes, l’Impact ou qui que ce soit ne s’est retrouvé en finale de quelque chose.

Bon Super Bowl.