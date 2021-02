«La Louve cathare»: grande aventure en Occitanie

La romancière française Mireille Calmel, une grande figure des romans historiques, plonge dans les mystères des Cathares dans son nouveau roman, La Louve cathare. De la montagne Noire, près de Carcassonne, aux passages secrets de Paris, elle raconte un pan méconnu de l’histoire permettant de comprendre les enjeux de la croisade contre les Albigeois. Avec talent, elle mêle l’Histoire à la romance : aventures, meurtres, passion amoureuse et trahison sont de la partie.

Mireille Calmel transporte ses lecteurs à Paris, en octobre 1226... quelques semaines tout juste avant le couronnement de saint Louis. Une petite voleuse de 16 ans, Griffonnelle, assiste en pleine rue au meurtre de sa mère. Les soupçons se portent vite sur Amaury de Montfort, le fils de l’homme qui a mené la croisade en Occitanie et brûlé des centaines de cathares.

À son tour, Griffonnelle est la cible de Montfort. Il la cherche partout, et exige qu’elle lui rende une carte mystérieuse recherchée par les proches du roi. Une carte qui les mènerait à une mine d’or cachée au cœur de la montagne Noire, en Occitanie.

Pour échapper à cet homme et survivre, Griffonnelle doit découvrir au plus vite ce que sa mère a dissimulé. Le temps presse : les assassinats se multiplient dans l’entourage du roi et la vengeance de Na Loba – une femme au nom maudit – plane sur la jeune fille.

Grande intuition

Photo courtoisie

Mireille Calmel a eu le déclic pour ce roman en visitant Carcassonne et les châteaux qui l’entourent, il y a quelques années, et en faisant des rêves très détaillés sur ce qui allait faire partie intégrante du roman. La montagne Noire, creusée de mines et chargée de secrets, a nourri son imagination... tout comme les mystères des Cathares et une vision d’un incendie à Notre-Dame, il y a plusieurs siècles.

« Curieusement, la première image qui m’est venue, c’est celle de la cathédrale Notre-Dame en flammes. Ça m’a fait très bizarre, parce qu’on l’a vécu en 2019. Je me suis demandé pourquoi j’avais cette image, d’autant que dans ma vision à moi, elle n’avait pas les deux tours sur la façade. C’était très perturbant ! »

Deuxième rêve récurrent : celui d’une femme d’une autre époque, qui portait une cape verte et regardait brûler la cathédrale, une torche à la main. « J’ai cherché dans les archives de l’histoire de la cathédrale et j’ai découvert que Viollet-le-Duc [l’architecte qui a restauré la cathédrale au 19e siècle, NDLR] avait trouvé des traces d’un incendie à Notre-Dame. »

Au fur à mesure, les personnages sont arrivés et tout a commencé. « J’ai entendu le nom de Na Loba, et j’ai découvert qu’elle était réelle. J’ai senti que cette histoire qui démarrait à Paris nous entraînerait très très loin, en terre cathare. »

Une mine oubliée

Pourtant, elle n’avait pas trop envie d’aller le creuser, ce sujet. « Tout le monde parle du fameux trésor des Cathares, qu’ils auraient emporté avec eux. Brusquement, j’ai découvert l’existence d’une mine d’or dont très peu de gens ont parlé. Et qu’elle a forcément dû être un des enjeux majeurs de la croisade. »

Les richesses des Cathares, ce sont les richesses du sous-sol, explique-t-elle. « La montagne Noire était d’une richesse absolue : il y avait des mines d’or, des mines d’argent, des mines de cuivre, des mines de fer. C’était extrêmement précieux pour l’époque, et qui possédait ça était extrêmement riche. »

Au cours de ses recherches, Mireille s’est rendue dans ce secteur et a visité, entre autres, le château de Cabaret, au sud de Carcassonne. « J’ai cheminé dans les sentiers et c’est assez puissant comme endroit. Le deuxième tome se passe là-bas, d’ailleurs. »

Extrait

« Deux fanatiques... Cupides et cruels. Lui revinrent en mémoire les récits des chevaliers français qui s’étaient rangés à l’appel du pape en 1209. Écœurés en quelques mois seulement par l’insatiable soif de pouvoir et d’extermination des Montfort mise au service de l’Église, les trois quarts d’entre eux avaient abandonné la croisade après la prise de Carcassonne et l’assassinat de nobles seigneurs occitans. Des chrétiens, vaincus et dépouillés de la manière la plus déshonorante qui soit, et dont les seuls crimes avaient été une trop grande indulgence envers les hérétiques et la possession de richesses que les Montfort convoitaient. »