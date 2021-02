Guylaine Tanguay: «J’ai besoin de chanter»

Exit le country, le yodle et le chapeau de cowboy. Guylaine Tanguay remise momentanément son répertoire, le temps d’emprunter les airs de Céline Dion, de Ginette Reno ou encore de Charles Aznavour, avec À ma façon, un nouveau spectacle virtuel au but bien précis : apporter un peu de réconfort en ces temps de pandémie.

Guylaine Tanguay ne le cache pas : elle a ressenti « un petit down » ces derniers temps. Privée de scène — son dada — depuis un moment déjà en raison des mesures sanitaires, la chanteuse commence à trouver le temps long, loin des planches et de son public.

« J’ai besoin de chanter. En ce moment, on ne sait pas quand ni comment on va pouvoir recommencer à donner des spectacles. C’est un deuil qui est très difficile à faire », confie Guylaine Tanguay.

Et la chanteuse sait pertinemment qu’elle n’est pas la seule pour qui les effets prolongés du confinement et de la pandémie — jumelés aux blues hivernaux — commencent à se faire ressentir.

C’est donc dans cette optique — celle de faire du bien — qu’elle a mis sur pied ce nouveau projet. Certes, elle veut s’apporter à elle-même et à ses musiciens un peu de réconfort et de douceur. Mais elle est également convaincue qu’À ma façon aura le même effet sur ses spectateurs.

« Je voulais me payer un trip qui allait me faire du bien. Mais il fallait aussi qu’il plaise aux gens. Ça fait longtemps qu’ils m’écrivent sur les réseaux sociaux pour me dire qu’ils aiment m’entendre chanter autre chose que du country, que ce soit à Belle et Bum ou au gala Célébration, par exemple. Alors je sais que ce spectacle-là, il va nous remonter à tous le moral », avance-t-elle.

« Avec respect »

Eh oui, vous aviez bien lu. Guylaine Tanguay s’éloignera ici du country, son genre de prédilection. Mais les fans de la première heure peuvent toutefois se rassurer : ses racines country demeurent toujours solidement ancrées. On pourra donc assurément y déceler certaines influences, perceptibles, mais discrètes.

Les arrangements ont, après tout, été revus pour permettre à la chanteuse d’y poser sa voix confortablement.

« On transforme ces chansons-là, mais c’est fait avec beaucoup de respect. On ne peut pas les dénaturer, de toute façon. Il faut conserver l’essence », précise-t-elle.

Au programme, donc, des relectures empruntées aux divas québécoises Céline Dion et Ginette Reno, comme d’autres, popularisées par des immortels de la chanson française, nommément Jacques Brel, Charles Aznavour et Michel Sardou.

Les incontournables

Mais pas question d’aller creuser dans leurs répertoires pour dénicher la perle cachée parmi les titres obscurs et méconnus. Guylaine Tanguay a priorisé les La Bohème, L’essentiel ou encore Pour que tu m’aimes encore. Bref, les succès incontournables.

« On reste dans les gros titres. Je voulais que les références soient faciles, immédiates, que ce soit des chansons que tout le monde connaisse. Pas besoin de chercher loin, on les reconnaît après quelques notes », précise Guylaine Tanguay.

Car ce que la chanteuse désire, c’est évoquer — autant chez elle que chez les spectateurs — des souvenirs, ces puissants antidotes à la morosité du quotidien pandémique. Parce qu’il n’y a aucun mal à se réfugier, ne serait-ce que momentanément, dans la douceur des événements heureux passés.

« On répète souvent à quel point c’est important de vivre dans le moment présent. Mais en ce moment, ça, ça peut devenir lourd. Les souvenirs, ça vaut de l’or. Surtout en ce moment », estime-t-elle.

► Le spectacle virtuel À ma façon sera diffusé du 13 au 19 février. Pour billets et informations : livedanstonsalon.com