J’appelais ma grand-mère avant chaque match

Aujourd’hui, c’est la raison d’être de la NFL, le Super Bowl. Pour me mettre dans l’ambiance de cette grande fête sportive, jeudi après-midi, j’ai eu un rendez-vous téléphonique avec le nouveau DG des Alouettes, Danny Maciocia, après qu’il eut terminé sa marche sur le mont Royal.

Qui est la première personne à avoir cru en ton talent d’entraîneur ?

Ma grand-mère, Filomina, m’a dit que je n’avais pas le physique pour jouer au football, mais que j’étais aussi bon que n’importe quel entraîneur adjoint américain de la Ligne canadienne de football.

Ton premier emploi ?

Comme étudiant, je travaillais comme laveur de vaisselle au Vieux Buffet Trio à Ville d’Anjou.

Un souvenir d’enfance ?

Une soirée avec ma grand-mère et mes frères devant le téléviseur en train de suivre mon joueur favori, l’électrisant « démon blond », Guy Lafleur.

Qui t’a congédié pour la première fois ?

MA MÈRE ! Je travaillais pour l’entreprise familiale et elle trouvait que j’étais plus concentré sur le football que mon travail.

La marque de ta première voiture ?

Une Volkswagen Fox 1999 d’une valeur de 10 000 $, mais je l’ai achetée avant d’être congédié par ma mère.

Le nom de la première équipe de football que tu as dirigée ?

Tony Iadeluca m’a nommé entraîneur des Cougars midget de Saint-Léonard. Cette expérience a bien préparé ma compréhension de la défaite. On a terminé avec une fiche de 0-10.

Un moment difficile ?

J’étais entraîneur à Edmonton. Mon frère Tony étant atteint d’un cancer fulgurant, mon épouse, Sandra, voulait que je prépare une valise de voyage juste au cas où je devais retourner rapidement à Montréal. J’ai toujours refusé, car je me disais qu’aussi longtemps que ma valise n’était pas prête, mon frère aurait une chance de survivre à son cancer.



Ta plus grosse peine dans la vie ?

Le décès de mon frère Tony à l’âge de 39 ans. J’ai dû faire ma valise pour me rendre à Montréal. J’ai pu lui dire comment que je l’aimais. Quelques heures plus tard, mon frère est décédé.

Comment as-tu vécu la rivalité Carabins–Rouge et Or ?

J’ai un énorme respect pour Glen Constantin, l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Pendant les matchs, la victoire était primordiale, mais une fois [qu’ils étaient] finis, c’est notre amitié qui régnait.

Ta plus grande fierté dans le monde du sport universitaire ?

L’année de la conquête de la coupe Vanier des Carabins, les joueurs ont obtenu la plus haute moyenne scolaire de l’histoire de l’équipe de football des Carabins.

Tes filles parlent combien de langues ?

L’aînée, Bianca, maîtrise quatre langues, le français, l’italien, l’anglais et le portugais. Les deux plus jeunes, Juliana et Alessia, parlent le français, l’italien et l’anglais et elles sont à l’étape de maîtriser le portugais.

Pourquoi tes filles apprennent-elles le portugais ?

Par respect à leur mère, Sandra, qui est portugaise et de pouvoir communiquer dans la langue maternelle de leurs grands-parents.

Aimais-tu écouter de la musique avant un match ?

Mon répertoire commençait par ma chanteuse favorite que j’espère rencontrer un jour, Céline Dion, et [puis il y avait] Phil Collins, suivi de différents groupes de heavy métal.

Ton moment le plus précieux avant un match ?

Pendant mes 14 saisons dans la LCF, environ 15 minutes avant chaque match, je téléphonais à ma grand-mère pour lui dire comment je l’aimais et je la remerciais d’avoir toujours cru en moi.

Aimes-tu cuisiner pour ton épouse ?

Je préfère inviter mon épouse, Sandra, au restaurant, car mon talent se limite au « dîner Kraft » et devant un BBQ.

Es-tu un grand voyageur ?

J’ai surtout adoré visiter le Portugal, car cela m’a permis de connaître l’histoire du pays de mon épouse.

Tu te considères chanceux de côtoyer les anciens Alouettes ?

Lorsque je jouais au football scolaire, je portais le numéro 74, le même que mon héros, Peter Dalla Riva.

Quelle est ta relation avec Wally Bono ?

Wally Bono est devenu l’entraîneur-chef de Calgary. Lorsqu’Edmonton a voulu m’engager comme entraîneur-chef, qui croyez-vous [qui] a négocié mon contrat ? Wally Bono.

Quels sont tes mentors ?

En réalité, j’en ai deux : l’entraîneur Urban Meyer, qui dirige aujourd’hui les Jaguars de Jacksonville, et Manon Simard, de l’Université de Montréal.

Ta première réunion avec tes joueurs professionnels ?

J’étais l’entraîneur des demi offensifs avec les Alouettes. Une fois, ma rencontre terminée, mon t-shirt gris avait changé de couleur, il est devenu bleu, car il était tellement mouillé.

Ton retour avec les Alouettes ?

J’appréhendais ma rencontre. Tout a changé pour le meilleur après celle-ci avec le nouveau propriétaire, Gary Stern, et le président de l’équipe, Mario Cecchini.

As-tu déjà rêvé de faire partie d’une équipe du Super Bowl ?

Non. La participation d’un joueur québécois est ma bague du Super Bowl. C’est au tour de Glen Constantin, du Rouge et Or, de vivre une journée mémorable.

Son ancien joueur Antony Auclair sera au Super Bowl avec la formation de Tampa Bay.