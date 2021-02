Le colloque

Journée mondiale des ailes de poulet, des gageures dans l’inconnu et les publicités les plus regardées et commentées de la planète. Premier dimanche de février, bienvenue au Super Bowl, dont le nom a été trouvé dans les années 1960 par un magnat dont les enfants s’amusaient avec une super balle.

Un événement typiquement on ne peut plus américain. Du sport, une portion culturelle spectaculaire à la mi-temps, une orgie de publicités et le deuxième jour de la plus grande consommation alimentaire aux États-Unis après la Thanksgiving. Le plus grand colloque de fast-food au monde.

Partout dans le monde

Plus de 100 millions d’Américains seront devant leurs téléviseurs et on croit que plus de deux millions de personnes regardent aussi le show dans 200 pays sur le reste de la planète.

Puisqu’en ces temps pandémiques les gens n’ont rien à foutre, ces chiffres pourraient gonfler.

Le nombre que j’aimerais deviner, c’est la quantité de personnes qui regardent ce match tant attendu tout en n’y connaissant strictement rien.

Au mieux, on sait qui sont les quarts-arrières, on est heureux pour notre Beauceron de 6’ 6’’ Antony Auclair et on observera Sarah Thomas, la première femme arbitre dans l’histoire du Super Bowl. Pour le reste, ce sera jeu par jeu et Tom Brady nous montrera encore que 43 ans, c’est pas si vieux que ça quand on a ça dans le bras.

Obéissants ?

Pendant des années, le matin du Super Bowl, je lisais Stéphane « la bible » Cadorette comme une religion et lorsqu’arrivait le party amical en début de soirée, j’avais l’air d’un fin connaisseur.

Généralement, c’était chez Denis, chez Jean-Marc, chez Paul, mais pas cette fois. Chacun chez soi et si l’on veut argumenter sur les forces en place, y aller d’un petit pari, il faudra y aller par téléphone, Skype, FaceTime ou autre. On se paiera par virement.

Au-delà du match, qui sera certainement spectaculaire et rempli de jeux audacieux, il y a un grand défi en Floride : accueillir 25 000 fans au Stade Raymond James tout en respectant un protocole sanitaire courageux.

Ce sera la première fois qu’une équipe joue le Super Bowl devant ses partisans. Ça peut devenir euphorique si les Bucs prennent les devants. Jurez-moi que les partisans ne feront pas de high five.

Bien sûr, on protégera les joueurs. Il n’y aura pas de gradins près de la surface de jeu.

Tout le monde sera masqué de KN95 aux frais de l’édifice, des centaines de points de lavage de mains sont prévus, tout aura été et sera sans cesse désinfecté, les gens devraient respecter la distance de 6 pieds et devraient aussi tous marcher dans la même direction.

J’ai hâte de voir cette discipline au quatrième quart lorsque plus de la moitié du stade aura un coup dans le nez.

Je choisis Kansas City avec ma tête, mais Tampa avec mon cœur pour le Beauceron et sa famille.

Malheureusement, ma tête gagne tout le temps.

De l’enclave