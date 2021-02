Le virus ne frappe pas les croyants?

Donc, la Cour supérieure a permis aux croyants de se réunir à 10 par salle dans un édifice religieux, pourvu que la salle ait une ouverture donnant sur la rue.

Comme l’a écrit Mario Tessier sur sa page Facebook, « si les croyants ont le droit de se réunir à 10 par salle, ça veut dire que je pourrais inviter une dizaine de chums dans mon salon pour regarder la partie parce que pour nous, le hockey, c’est une religion... »

NIAISERIES NIAISEUSES

Si je comprends bien, je ne peux pas inviter mes deux grandes filles à souper chez moi.

Mais je pourrais les rencontrer tous les jours avec ma femme, mon jeune fils et ma mère si cette rencontre avait lieu dans une salle d’un édifice religieux.

Euh...

De kessé ?

Le virus fait une différence ? Il est capable de savoir s’il est dans une salle de prière ou dans une salle à manger ?

Il épargne les fidèles et ne frappe que les athées ?

Il est allergique à l’encens ?

Il se pousse quand il voit des gens à genoux, c’est ça ?

Je respecte les consignes sanitaires, car je suis un citoyen responsable. Mais quand j’entends des niaiseries du genre, j’ai juste le goût de tout sacrer ça là et de recevoir qui je veux, quand je veux.

Au diable les consignes !

Vous voulez rire de moi ? Rira bien qui rira le dernier.

Tiens, je vais me bagosser une religion qui m’oblige à recevoir tous les membres de ma famille chaque samedi !

L’Église du je-m’en-câlisse.

Comme ça, je vais avoir la paix.

Voulez-vous devenir membre ? Écrivez-moi, je vais vous baptiser par Zoom.

LA GRANDE PATOFFERIE

Cela dit, la Cour supérieure ne fait qu’interpréter la loi actuelle.

Et la loi permet à des fidèles de se réunir à 10 par salle...

Mais pas aux membres d’un club de bridge, d’un club d’échecs ou d’une association scientifique !

Tu es athée et tu ne crois qu’à la science ? Tu n’as pas le droit de te réunir avec neuf de tes amis, c’est trop dangereux.

Mais tu es membre de l’Église de la Grande Patofferie et tu veux te réunir trois fois par semaine avec tes amis pour demander à ton dieu Patof de mettre fin à la pandémie ?

Vas-y fort, mon ami !

C’est un droit essentiel !

Dans notre société, on se met à genoux devant les superstitions, mais pas devant la raison.

Et après ça, on dit qu’on veut lutter contre les fake news !

Comme l’a dit le chroniqueur Guy Perkins à mon émission à QUB radio, que sont la Torah, la Bible et le Coran sinon des recueils de fake news ?

À quand des avertissements au début de chacun de ces livres disant qu’ils véhiculent des idées et des valeurs d’une autre époque ?

UNE INSULTE

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j’ai mon maudit voyage.

On accorde à des croyants le droit de se réunir à dix dans une salle pour manger des hosties et boire du vin de messe, mais pas à des familles de voir leurs enfants pour manger des oreilles de crisse et boire du Santa Cristina.

Incroyable...