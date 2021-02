Mal formés sur la santé autochtone

De nombreux programmes en soins infirmiers au Québec abordent peu ou pas du tout la santé autochtone dans leur cursus scolaire, laissant craindre que les dérives du système de santé décriées dans les dernières années se perpétuent.

« On l’a vu avec Joyce Echaquan, le racisme envers les Autochtones peut tuer », lance la Dre Raven Dumont-Maurice, pédiatre algonquine, en référence à la femme attikamek dont le décès sous les insultes de soignantes fait l’objet d’une enquête publique.

Et malheureusement, la pédiatre est convaincue que la formation des futures infirmières est trop minimale pour faire une différence dans leurs relations avec des patients des Premières Nations, qu’ils soient métis ou inuits.

Recommandation pas suivie

Pourtant, le rapport de la commission Viens, publié il y a un an, soulignait à grands traits l’importance d’inclure un volet sur les Autochtones dans les parcours de formation collégiale menant à une pratique professionnelle.

Dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette, Le Journal a demandé à une vingtaine de cégeps de détailler le nombre d’heures consacrées à du contenu concernant les réalités autochtones dans le cadre de leur technique en soins infirmiers.

Sur les 11 qui nous ont répondu, aucun ne propose de cours spécifique à ce sujet.

Au cégep de Granby, on « enseigne l’inclusion de manière générale, sans porter de regard particulier sur une diversité ou une autre », tandis que le cégep de Chicoutimi laisse cette sensibilisation à la discrétion de ses enseignants.

Même des établissements plus près des territoires autochtones comme ceux de Baie-Comeau ou de Sept-Îles n’ont pas de cours à l’horaire portant uniquement sur les réalités des Premières Nations, remarque la Dre Raven Dumont-Maurice.

D’autres cégeps disent effleurer le sujet.

« On ne peut pas regarder l’aspect médical sans avoir une base en histoire », résume la Dre Dumont-Maurice. Par exemple, les bébés autochtones sont hospitalisés pour des pneumonies sept fois plus souvent que les autres.

« C’est un problème purement médical, mais il faut voir les enjeux sociaux derrière », dit la spécialiste, en rappelant la surpopulation de nombreux logements sociaux insalubres et mal ventilés du Grand Nord.

Tous dans le même panier

Titulaire de la Chaire de recherche autochtone en soins infirmiers à l’Université de Montréal, Amélie Blanchet Garneau remarque que les cégeps ont tendance à regrouper les Autochtones avec d’autres minorités dans un cours de type « approches interculturelles », comme on le fait depuis les années 1960.

« On nous met tous dans le même panier, alors que les Premières Nations, les Métis et les Inuits, ont une histoire vraiment distincte », s’indigne Isabelle Wallace, une infirmière malécite dont le mémoire de maîtrise portait sur l’intégration de contenu autochtone en sciences infirmières.

Mme Blanchet Garneau rappelle l’importance de développer la conscience critique des futurs professionnels de la santé.

Une nouvelle génération est à l’œuvre

Le Québec peut compter sur la précieuse expertise d’une cinquantaine de médecins autochtones de plus grâce au coup de pouce d’un programme peu connu.

« Depuis que je suis toute petite, je rêve d’être médecin. Mais je ne pense pas que j’y serais arrivée sans ce programme », avance Emmanuelle O’Bomsawin, d’origine abénakise, qui recevra bientôt son diplôme de psychiatre.

Il y a huit ans, avec un enfant et une maîtrise en sciences infirmières en poche, elle a été admise à l’Université Laval via le Programme de formation de médecins des Premières Nations et des Inuits du Québec (PFMPNIQ).

Grâce à cette initiative, jusqu’à six places sur environ 900 sont réservées chaque année à des étudiants autochtones dans l’une des quatre facultés universitaires du Québec qui offrent le programme en médecine.

Pas simple

Les obstacles se dressant sur le chemin de certains de ces aspirants médecins — études dans une deuxième langue, parcours scolaire non traditionnel, éloignement — compliquent leur admission dans un doctorat extrêmement contingenté.

C’est pourquoi ce programme a voulu créer une porte d’entrée pour leur permettre d’y accéder et ainsi contribuer à diversifier le profil de la profession.

« Ça ne prend pas nécessairement une cote R de 34 pour bien réussir en médecine », souligne Sophie Picard, de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui gère le programme.

La gestionnaire huronne-wendate fait d’ailleurs remarquer que seuls deux étudiants ont abandonné le programme sur les 54 admis par le biais du PFMPNIQ depuis sa création en 2008.

Faire sa part

La Dre Raven Dumont-Maurice, 33 ans, est l’une de ces diplômés.

Native de la communauté algonquine de Kitigan Zibi, en Outaouais, elle pratique aujourd’hui la pédiatrie au centre de santé de Kanesatake.

« J’aime beaucoup travailler [à Kanesatake], mais retourner dans ma communauté est une idée qui me tient à cœur », admet-elle.

Elle se dit tiraillée par le désir de soigner les siens, comme plusieurs médecins qui passent par le PFMPNIQ et choisissent de travailler auprès de patients autochtones, que ce soit dans des communautés ou en milieu urbain.