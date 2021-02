Merci monsieur Legault...

On en a eu presque les larmes aux yeux ce mardi, quand vous nous avez appris que les musées allaient rouvrir. Un léger souffle d’espoir.

Enfin, on a pensé au milieu culturel ! Soyons justes, on a aussi annoncé la réouverture des salles de spectacles, des cinémas et des théâtres dans les six régions du Québec qui sont passées en zone orange. On est bien contents, mais...

Les « artisses » chialent tout le temps

Ces éternels enfants gâtés, ces subventionnés qu’on paye à même nos taxes. J’entends déjà le discours qu’on nous sert chaque fois que les artistes ont le malheur d’émettre la moindre revendication. On veut juste travailler.

Ça travaille, des artistes ?

Ça écrit, produit, réalise et interprète les séries et émissions de votre télé. Les films, le théâtre, les livres, les chansons et la musique qui meublent votre quotidien.

Les spectacles en tout genre qui vous font passer un bon moment.

S’il n’y avait plus rien de tout ça en cette période de crise... imaginons un peu.

Au-delà des vedettes médiatisées

Il y a tous les créateurs qui depuis la nuit des temps transmettent l’histoire de l’âme humaine. Par le décor, le costume, la mode, la cuisine, tout ce qui procède de l’art de vivre. Sans oublier tous les artisans techniciens et tous les travailleurs de l’industrie. Une industrie qui rapporte, je tiens à le préciser.

Un creux de vague interminable

À l’exception des quelques tournages qui ont repris, pour plusieurs c’est la galère. Le plus cruel pour la culture, c’est d’être jugée non essentielle alors qu’elle s’inscrit dans notre ADN.

Les artistes vivent bien des deuils en tentant de se réinventer. Souvent isolés, découragés, stressés, contre vents et marées, ils créent, persistent et signent.

Au fait ? On entend bien peu Madame la Ministre de la Culture...

Mais, je sais que vous pensez à nous, n’est-ce pas monsieur Legault ?