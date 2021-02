Mike Matheson, l'ambitieux projet des Penguins

Lorsque les Penguins de Pittsburgh ont acquis le défenseur québécois Mike Matheson et son dispendieux contrat, ils ont misé sur sa vitesse au-dessus de la moyenne, tout en ayant bon espoir de polir les autres aspects de son jeu.

Tombé dans les mauvaises grâces de Joel Quenneville lorsque celui-ci a pris les rênes de la formation avant la saison 2019-2020, Matheson a vu son temps de jeu fondre au soleil. Quelques mois plus tard, l’ancien directeur général des Penguins Jim Rutherford faisait son acquisition en compagnie de Colton Sceviour en retour de Patric Hornqvist.

Or, ce faisant, le club de la Pennsylvanie acceptait de prendre en charge les six années restantes de son pacte qui doit lui rapporter 4,875 millions $ par année, dont les cinq dernières étant assorties d’une clause de non-échange.

Pour peaufiner le jeu de l’arrière, l’entraîneur-chef Mike Sullivan a attitré son assistant Todd Reirden – ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) et instructeur depuis plus de 10 ans – au dossier. Et il n’a pas lésiné pour mener ce projet à bien. Ils se sont rencontrés virtuellement une fois par semaine dès le mois d’octobre.

Pour parvenir à ses fins, l’instructeur a ciblé plusieurs défenseurs, que ce soit chez les Penguins ou ailleurs dans la LNH, pour trouver des comparatifs.

«Vous essayez de ne pas donner trop d’informations à un joueur comme Mike, parce qu’il a un niveau d’habiletés si élevé en terme de patinage et de tir, a expliqué Reirden dans une récente entrevue au quotidien "Pittsburgh Post-Gazette". Vous essayez de maximiser [ses habiletés].»

Malchance

Les efforts de Matheson et de ses entraîneurs ont toutefois été gâchés par une blessure au haut du corps durant le deuxième match de la saison. Pendant son absence, Reirden a redoublé d’ardeur.

Considérant que la vitesse de Matheson concordait très bien avec la stratégie retenue par l’équipe, l’entraîneur s’est cette fois concentré sur les ajustements au système de jeu. Il a ainsi profité de son temps sur la galerie de presse pour observer ses coéquipiers et cibler leurs bons coups.

«C’est un bon outil d’apprentissage pour les entraîneurs et les joueurs. C’est une façon facile de comprendre comment ils voient les choses.»

L’aspect des mises au jeu est l’un des éléments sur lesquels s’est concentré Matheson, question de pouvoir mieux réagir dans cette facette très importante du jeu.

«[J’essayais] juste de comprendre les choses pour pouvoir m’intégrer un peu plus facilement à mon retour au lieu de me lancer dans les mises au jeu et de dire: "que signifie cette décision [des entraîneurs]?"», a expliqué Matheson.

Matheson effectuait un retour au jeu samedi face aux Islanders de New York. Les Penguins se sont inclinés 4 à 3 et Matheson a joué pendant 20 min 49 s, terminant la soirée avec un différentiel de -1.

Cependant, il s’agissait d’un soulagement pour le principal intéressé, qui avait bien mal vécu cette blessure.

«Quand [la blessure] est survenue, c’était super décevant, a dit Matheson. Je ne voulais pas être à l’écart. Je voulais montrer à mes coéquipiers que je pouvais me joindre à eux et travailler dur pour eux. C’était difficile de le montrer en étant sur la touche.»