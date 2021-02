Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 7 février:

«99 raisons d’aimer»

Originaire de la Beauce, Fabien Cloutier apprécie beaucoup ses présences à Montréal. Pour lui, la métropole a de nombreux attraits. Elle rime, entre autres, avec séance shopping sur la rue Sainte-Catherine, balade dans le quartier chinois et visite en plein quartier des spectacles.

Dimanche, 13 h, Évasion.

«Savourer»

Alors que les journées froides s’enchaînent, que la neige s’accumule et que le couvre-feu perdure, la nutritionniste a une brillante idée afin de passer du bon temps: concocter un menu tout désigné pour une soirée télé réussie. Et les idées alléchantes ne manquent pas.

Dimanche, 14 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Sortie de secours»

Dominic Purcell devient un policier dur à cuire dans ce film d’action. Pendant qu’il doit composer avec la présence d’un enfant terrible du cinéma, il est forcé de sortir ses meilleurs atouts, car un lieu des forces de l’ordre est pris d’assaut. Ça pétarade de partout.

Dimanche, 15 h 30, addikTV.

«La poule aux œufs d’or»

De retour dans une nouvelle case horaire, la généreuse poule fait encore de nombreux gagnants à la maison. Julie Houle et Sébastien Benoit s’entretiennent avec six participants qui jouent aux jeux de la roulette et des portes dans l’espoir de répondre à la grande question: «L’œuf ou l’enveloppe?»

Dimanche, 17 h 30, TVA.

«Super Bowl LV»

Le match le plus important du football américain oppose les Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady aux Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes, en quête d’un deuxième triomphe consécutif. L’honneur d’assurer le spectacle de la mi-temps a été attribué au Canadien The Weeknd.

Dimanche, 18 h 30, RDS.

«Risky Business»

S’apprêtant à devenir une star, un jeune Tom Cruise a bien l’intention de faire la fête dans cette comédie pour adolescents. Souhaitant profiter pleinement de l’absence de ses parents, et encouragé par un ami, Joel se laisse entraîner dans un véritable tourbillon quand il fait confiance à une prostituée.

Dimanche, 19 h, Prise 2.

«Règne sur moi»

Loin de toutes ces comédies à l’humour gras auquel il nous a habitués, Adam Sandler joue un homme complètement dévasté et désemparé après les attentats du 11 septembre 2001, date où a été anéantie sa petite famille. Une rencontre avec un ancien ami (Don Cheadle) lui permettra de sortir de sa torpeur.

Dimanche, 20 h, MAX.