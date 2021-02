Super Bowl LV: de vieux gourous offensifs

À une époque où c’est la cohue pour dénicher les plus jeunes génies offensifs novateurs, les deux entraîneurs en chef qui s’affrontent au Super Bowl pourraient être considérés par les mauvaises langues comme de petits vieux.

Autant pour Andy Reid que Bruce Arians, le succès n’a pas d’âge et leur mentalité à l’attaque risque de produire un spectacle haut en couleur ce soir.

Arians, aux commandes des Buccaneers à 68 ans, pourrait devenir l’entraîneur-chef le plus âgé de l’histoire à remporter le Super Bowl.

À la barre des Chiefs, Reid fait figure de jeunot en comparaison, à 62 ans, mais il tentera de devenir le pilote le plus âgé à remporter deux années de suite le grand match. À eux deux, Arians et Reid totalisent 56 années d’expérience dans la NFL.

Il ne faudrait surtout pas croire qu’ils sont vieux jeu pour autant. Rarement aura-t-on vu au match ultime deux attaques aussi agressives, tournées vers le risque. C’est d’ailleurs le mantra de Bruce Arians : «No risk it, no biscuit!»

«J’applique cette philosophie au football et dans la vie. On ne sait pas ce que demain nous réserve. J’envoie beaucoup de balles dans l’eau au golf, mais si je ne tente pas le grand coup, je n’arriverai pas à la coupe. La fois sur 10 que c’est réussi, ça procure vraiment un bon feeling», a mentionné ce jeune de cœur.

Des expériences

Arians a maintenant le bonheur de travailler avec Tom Brady, mais peu importe les quarts-arrières qui ont défilé à ses côtés dans sa carrière, il a toujours opté pour une approche aérienne verticale.

Cette saison, les Bucs ont été au deuxième rang pour les passes tentées sur plus de 20 verges avec 76 tentatives. Brady a dominé la ligue avec 43 passes complétées sur 20 verges ou plus et 13 passes de touché sur cette distance. En contrepartie, il a aussi présenté le plus haut total d’interceptions (9) sur les passes d’au moins 20 verges dans les airs. Comme quoi Arians étire le risque à la limite.

Dans le cas de Reid, son attaque a terminé dans le top 10 pour les points marqués dans 14 de ses 22 saisons comme entraîneur-chef. Chaque année, Andy Reid incorpore de nouvelles tournures imprévisibles dans son livre de jeux.

«Les joueurs amènent leurs idées et ont du plaisir à les implémenter. C’est toujours une façon de faire que j’ai encouragée et je ne vais pas arrêter parce que je me fais vieux. Il faut rester créatifs et s’amuser», a commenté le routier au sujet de sa philosophie.

«Si tu ne sais pas t’adapter, tu ne peux pas survivre», renchérit pour sa part Arians.

Une approche humaine

Si bien des entraîneurs plus âgés sont de la vieille école avec les techniques d’apprentissage à la dure, Reid est l’antithèse de cette image. Ses joueurs vénèrent son approche calme et humaine.

«Je traite simplement les joueurs comme je voudrais être traité. On n’a pas nécessairement à crier pour les amener à donner leur meilleur. Je ne crois pas que c’est la bonne approche. Je me connais et je sais qu’une personne qui gueulerait pour que je fasse mieux, je finirais par ne plus l’écouter. Comme entraîneurs, nous sommes d’abord des enseignants et c’est ma façon d’enseigner», a résumé Reid.

Malgré la vague de jeunes entraîneurs, six des sept derniers Super Bowl ont été remportés par des pilotes de plus de 55 ans. Il y a peut-être matière à réflexion.

«Avec l’âge et l’expérience vient la sagesse, j’imagine. Mais il y a plusieurs bons jeunes entraîneurs qui continueront de grandir. De vieux entraîneurs se sont rendus là, mais j’attribuerais surtout le mérite à de bons joueurs», a tranché Reid avec humilité.

Pleins feux sur les «coachs»

Avec un âge combiné de 131 ans et 86 jours, Bruce Arians et Andy Reid établissent un record pour les deux entraîneurs-chefs en présence au Super Bowl. Bill Belichick et Pete Carroll avaient établi la marque à 125 ans en 2016.

Tom Brady a eu raison d’Andy Reid et des Eagles au Super Bowl 39 il y a 16 ans, décrochant ainsi sa troisième bague.

Bruce Arians a obtenu sa première chance comme entraîneur-chef à 61 ans, même âge où Andy Reid remportait son premier Super Bowl.

L’entraîneur de la ligne défensive des Chiefs aux deux dernières saisons, Brendan Daly, a occupé les mêmes fonctions avec les Patriots de 2014 à 2018. Il a donc pris part aux cinq derniers Super Bowl.

Le véritable doyen des Bucs

Photo d'archives, AFP

Non, Tom Brady n’est pas le vrai doyen des Buccaneers. Ni l’entraîneur-chef Bruce Arians, d’ailleurs. Il faut plutôt regarder du côté de Tom Moore, le vénérable entraîneur adjoint de 82 ans, qui ignore la définition du mot « retraite ».

« Il n’y a rien qui m’allume à propos de l’idée de ne pas travailler », a maugréé le conseiller offensif à la longue feuille de route lorsqu’il s’est entretenu avec les médias par vidéoconférence cette semaine.

Pour donner une idée de son expérience, le retour dans le temps est fascinant. Il a dirigé Fran Tarkenton en 1975 et en 1976 comme coordonnateur offensif des Vikings.

Il a été l’entraîneur des receveurs pour Lynn Swann et John Stallworth chez les Steelers, avec lesquels il a savouré ses deux premières conquêtes du Super Bowl, il y a 42 ans.

De 1994 à 1996, son savoir en a fait le coordonnateur offensif des Lions, qui misaient sur l’immortel porteur de ballon Barry Sanders.

De 1998 à 2009, il a dirigé l’attaque des Colts et a goûté à un autre Super Bowl avec Peyton Manning aux commandes.

Depuis, il a continué de trimballer son baluchon à New York (Jets), au Tennessee, en Arizona et à Tampa. Au total, 39 quarts-arrières ont lancé au moins une passe de touché sous ses ordres.

« Je veux continuer tant que je pourrai, tant que quelqu’un voudra m’embaucher et que je serai en mesure de faire le boulot qu’on me demande. Je veux revenir l’année prochaine, puis la suivante et la suivante et la suivante... », a-t-il insisté, avec son air de sympathique bourru.

Enfin avec Brady

S’il a côtoyé plusieurs grands joueurs à travers les époques, Moore se retrouve aujourd’hui pour la première fois avec Tom Brady. Pendant les nombreuses années de l’entraîneur avec les Colts, il a plusieurs fois subi la médecine du quart-arrière et espère cette fois se retrouver du bon côté du terrain.

« Il a brisé mon cœur à plusieurs reprises, mais c’est aussi ce qu’il a fait avec le cœur de plusieurs autres personnes. Quand tu vois tout le dévouement, l’éthique de travail et la préparation d’un gars comme Tom Brady, tu ne peux pas faire autrement que de te ranger derrière lui.

« Il a voulu l’excellence et il a travaillé pour l’atteindre. Chaque jour, il se pointe au travail tôt, il repart tard et tout ce qui lui est arrivé, il l’a amplement mérité », a louangé l’homme d’expérience.

Économie

Diminution majeure

La ville hôtesse du Super Bowl aime bien clamer, habituellement, à quel point la présentation de l’événement génère des retombées économiques importantes. À Miami l’an dernier, le comité organisateur avait estimé l’impact à 572 M $. Cette année, l’Institut de prévision économique de l’université de Floride centrale évalue l’impact économique à moins de la moitié du montant de l’an dernier. Dans la région de Tampa Bay, une taxe pour le développement touristique est prélevée sur les locations à court terme comme dans les hôtels. Depuis le début de la pandémie, le montant des taxes prélevées aurait dégringolé de 49 %. Dans le cadre du Super Bowl, environ 100 000 nuitées auraient été réservées, ce qui permettra de regarnir les coffres. N’empêche que, pour Tampa, ce Super Bowl en contexte pandémique sera loin de la manne espérée.

Billets

À prix d'or

Les billets se font rares pour assister au Super Bowl 55, au Raymond James Stadium.

Au total, 22 000 spectateurs seront admis, dont 7500 travailleurs de la santé qui n’auront pas à débourser. Sinon, parmi les 14 500 autres billets offerts qui n’appartiennent pas aux équipes impliquées ni aux grands partenaires financiers de la NFL, c’est loin d’être donné.

Il y a quelques jours, le Tampa Bay Times mentionnait que pour quatre billets dans la section 318, dans le coin supérieur du stade, il fallait prévoir plus de 40 000 $ américains, incluant les frais de service de toutes sortes en petits caractères.

Envie d’être près de l’action, dans la section 135? C’est envisageable à 72 000 $ pour trois sièges... plus un petit 18 % de frais de service.

Sur les principaux sites de revente, un billet à l’unité se vend autour de 6000 $... avant les frais, bien sûr!

Blessures

Bonnes nouvelles

Les nouvelles semblent positives concernant les joueurs blessés, autant dans le camp des Buccaneers que des Chiefs.

Du côté de Tampa Bay, autant le receveur Antonio Brown que le maraudeur Antoine Winfield Jr ont mentionné qu’ils s’attendaient à jouer. L’autre maraudeur, Jordan Whitehead, a aussi obtenu le feu vert des médecins.

Chez les Chiefs, qui débarquaient en ville samedi, l’entraîneur-chef Andy Reid s’est dit encouragé quant à l’état de santé du receveur Sammy Watkins, qui se remet d’une blessure au mollet. «Il a bien paru à l’entraînement. Je pense qu’il jouera», a mentionné le pilote.

Quant au receveur Demarcus Robinson, qui avait été placé sur la liste de COVID après avoir été en contact rapproché d’un cas positif, ses tests négatifs des cinq derniers jours lui permettent de jouer ce soir.