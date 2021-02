Témoins de gestes dangereux

Des camionneurs dénoncent l’impatience, la témérité et même l’agressivité de certains automobilistes à leur égard, des comportements dangereux qui se sont exacerbés dans les dernières semaines, selon eux.

Captures d’écran

« Les camionneurs, on était perçu comme des héros au début de la pandémie. Je recevais des sourires et des thumbs-up [pouces en l’air]. Maintenant, c’est un autre doigt que je me fais montrer tous les jours », lance Sébastien Germain, conducteur pour une entreprise de Saint-Hyacinthe qui distribue des produits animaliers.

Pendant la première vague, plusieurs camionneurs ont senti que leur travail était valorisé et qu’ils étaient enfin perçus comme « des vrais travailleurs essentiels », mais le vent a vite tourné.

« Quand [le premier ministre] François Legault nous remerciait dans ses points de presse, ça rentrait dans la tête des gens. Mais c’est déjà oublié. [...] Pourtant, s’il y a de la nourriture sur les tablettes d’épicerie, c’est encore grâce à nous », déplore Jonathan Gohier, qui cumule plus de 25 ans d’expérience dans le domaine.

M. Germain, qui passe environ 50 heures par semaine sur la route, a remarqué un changement d’attitude, « surtout depuis le temps des Fêtes ».

Photo courtoisie

« En deux semaines après les Fêtes, j’ai accumulé plus de vidéos de situations dangereuses que pendant toute l’année dernière », explique celui qui a installé une caméra sur son tableau de bord.

Sur le qui-vive

Il a notamment capté des scènes de rage au volant ou des images d’automobilistes qui lui coupent brusquement le chemin.

« Je trouve ça triste et dur à gérer au quotidien. Ça rend mon travail encore plus dangereux. Je dois toujours être sur le qui-vive », explique-t-il.

D’autres chauffeurs qui œuvrent dans la région de Montréal font les mêmes constats.

« C’est depuis le couvre-feu. Je pense qu’il y a beaucoup de monde irrité [par la pandémie] et ça paraît sur les routes », lance Mélanie Boffé, camionneuse depuis huit ans.

« Les gens sont très téméraires. On se fait couper et freiner dans la face pour aucune raison. Ces comportements existent depuis toujours, mais on dirait que c’est pire depuis janvier », souligne François Gervais, qui cumule une quinzaine d’années d’expérience.

« On est gros, long et pesant. Quand on veut décoller à une lumière, c’est plus long qu’en voiture. Souvent, c’est là qu’on se fait couper ou qu’on reçoit des doigts d’honneur », relate M. Gohier.

Différent en Ontario

Ce dernier fait la route Montréal-Toronto depuis plusieurs années et constate une attitude fort différente dans la province voisine.

« En Ontario, j’ai vu le long d’une autoroute des pancartes faites maison pour remercier les camionneurs. Des trucs comme “merci d’être là”, “merci de transporter nos vivres”. Il y a vraiment une différence de comportement », observe-t-il.

Il croit que l’on devrait faire davantage de sensibilisation, notamment lors des cours de conduite.

« Il faut expliquer comment ça fonctionne un camion. Par exemple, c’est quoi les angles morts, pourquoi ça ne peut pas freiner vite, etc. », propose-t-il.

Des conducteurs qui ont le pied pesant

La majorité des Canadiens estiment eux aussi que les cas de conduite dangereuse sont en hausse, particulièrement au chapitre des excès de vitesse, selon un sondage publié en décembre par l’Association canadienne des automobilistes (CAA).

« Il y a moins de circulation en raison de la pandémie, donc les gens ont tendance à peser sur le champignon un peu plus », lance d’emblée Pierre-Olivier Fortin, porte-parole pour CAA-Québec.

Ainsi, 56 % des sondés sont d’avis que les comportements de conduite imprudente ont bondi depuis septembre, comparativement au début de la crise sanitaire.

Cette situation est aussi déplorée par les camionneurs (voir autre texte), qui sont les premiers témoins de ce qui se passe sur les routes.

Parmi les répondants, 35 % ont remarqué un plus grand nombre de cas d’excès de vitesse et 32 % ont observé des situations de conduite agressive. Environ 30 % ont également constaté l’usage du cellulaire au volant.

Vitesse et obstacles

Ces observations ont été corroborées par la Sûreté du Québec qui déplorait, dès juin, une augmentation des excès de vitesse sur l’ensemble du réseau routier.

« L’achalandage réduit, en raison de la pandémie, a contribué à l’adoption de comportements à risque pour certains conducteurs, notamment les excès de vitesse », avait alors expliqué la police provinciale dans un communiqué.

Malgré une diminution du trafic, le nombre d’obstacles qui se trouvent sur la route des conducteurs n’a pas diminué, au contraire, fait remarquer M. Fortin.

« La pandémie peut avoir modifié nos habitudes de mobilité. On constate qu’il y a plus de piétons et plus de cyclistes qui partagent la route avec les automobilistes. Il ne faut surtout pas baisser la garde », insiste-t-il.

Réflexes perdus

Par ailleurs, se retrouver moins fréquemment derrière un volant peut faire perdre certains réflexes et de bonnes habitudes de conduite, d’après le porte-parole de CAA-Québec.

« Moins on conduit, moins on est bon. C’est un peu le même principe que lorsqu’on reprend le volant à la première tempête de neige. Il y a comme un petit inconfort. Il faut redoubler de prudence », précise M. Fortin.

– Avec l’Agence QMI