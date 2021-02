Trudeau, seul face au vaccin

L’image a toujours été forte. Justin Trudeau en point de presse devant sa maison, seul, voulant rassurer les Canadiens.

Lors de la première vague, elle évoquait un dirigeant qui donne l’exemple, affiche sa solidarité face au grand confinement.

Or, cet hiver, elle semble de plus en plus symptomatique de son isolement : seul face à la tempête des vaccins.

Le chat est sorti du sac

La semaine avait déjà mal commencé. Baisse des livraisons de Moderna, puis confirmation qu’on ignore combien de doses arriveront fin février.

Pire, la pharmaceutique n’aurait même pas daigné offrir des explications.

Mais ne vous en faites pas.

Six millions de doses d’ici le 31 mars, 20 millions supplémentaires d’ici juin. Tous les Canadiens vaccinés d’ici septembre.

Justin Trudeau répète ces chiffres comme une incantation.

Le message ? Faites-moi confiance.

Il n’a rien d’autre à offrir. Les prévisions exactes que réclament les provinces pour planifier leur monumentale opération logistique ne viendront jamais.

Sa ministre responsable de l’Approvisionnement, Anita Anand, a reconnu que les contrats avec les pharmaceutiques prévoient des doses par trimestre, sans garanties quant au rythme des livraisons.

Il est là, le problème.

Payer 37 $ la dose en décembre pour impressionner les Canadiens, c’était une chose. Mais maintenant que l’Union européenne est entrée dans la danse, le gouvernement ne peut plus répéter le manège.

Un acte de foi

Justin Trudeau a usé de 2389 mots pour convaincre les Canadiens d’ignorer le « bruit » autour de l’approvisionnement en vaccins.

Il aurait parlé pendant 50 minutes lors de l’appel hebdomadaire avec ses homologues provinciaux sans pour autant leur offrir quelque autre garantie.

Face à leurs critiques, leurs questions, il leur aurait promis qu’il les informe en temps réel.

Donc, même en privé, avec ceux qu’il décrit comme des partenaires essentiels dans cette course contre la montre entre le virus et le vaccin, le premier ministre n’a pas plus de détails à offrir sur la nature des contrats signés avec les pharmaceutiques, les calendriers de livraisons, les pénalités potentielles.

Les provinces sont condamnées à avancer à l’aveugle. Comme le reste des Canadiens, elles doivent faire confiance à Ottawa.

Prudence stratégique dans cette partie de poker vaccinale ? Ou aveu d’impuissance de Justin Trudeau ?

Peut-être bien que la réalité de la crise de confiance qui menace son gouvernement sur la question des vaccins semble moins critique dans le confort de sa résidence de Rideau Cottage...

On comprendrait alors pourquoi il ne daigne même plus se présenter en personne à la période des questions.