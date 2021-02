Un baume pour les restaurateurs

Le Super Bowl a beau avoir été moins festif qu’à l’habitude, les restaurateurs ont vécu une de leurs fins de semaine les plus occupées depuis très longtemps, un véritable baume pour eux en ces temps difficiles.

« C’est notre plus gros week-end depuis la fermeture des salles à manger », lance sans hésitation Jean Bédard, président du Groupe Sportscene derrière la bannière La Cage – Brasserie sportive.

En plus des commandes pour emporter et des livraisons, la chaîne de restaurants avait préparé trois kits pour le match ultime de football opposant les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers de Tampa Bay, que les clients pouvaient précommander.

« Il y a un très gros engouement. Cette façon de faire demande beaucoup de préparation en cuisine, mais c’est le fun. Le monde nous encourage et ça fait travailler nos employés », souligne M. Bédard.

Dimanche vers 19 h, déjà 2600 ensembles repas ainsi que 45 000 ailes de poulet avaient été vendus à travers le réseau.

« Et on a vendu 500 000 boîtes en épicerie dans les deux dernières semaines. On s’est fait vider ce week-end [en épicerie] », précise l’homme d’affaires.

Tout vendu en 24 heures

Renommé pour ses ailes de poulet bien au-delà de la métropole, le Cunningham’s Pub à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’ouest de l’île, a lui aussi connu un succès monstre.

C’est que lors de son passage à Montréal pour le tournage d’un film, en décembre, l’actrice Halle Berry avait décrété que l’endroit servait « les meilleures ailes de poulet qu’elle ait mangées de toute sa vie ».

« On a annoncé le menu en ligne dimanche passé. Le lendemain, tout était vendu. Des nachos, de la poutine, des hamburgers, mais 90 % de nos ventes sont des ailes de poulet. Chaque année, on est sold out au Super Bowl, mais jamais autant d’avance. C’est la première fois qu’on vend tout en moins de 24 heures », laisse tomber le propriétaire, Jim Beauchamp.

De son côté, le gérant de la pizzeria St-Viateur, à Montréal, prêche pour sa paroisse en disant que le Super Bowl, « c’est la soirée de la pizza. »

« On a fait rentrer plus de staff et de livreurs. On croit avoir 20 à 30 % plus de commandes qu’un dimanche normal », explique Djawad Ilyes.

Se réinventer pour l’occasion

Afin de se tailler une place de choix autour de la table des amateurs de la NFL, des restaurateurs ont même décidé de se réinventer.

C’est le cas du Quarante 7, à Québec, un restaurant qui flirte habituellement avec « une cuisine haut de gamme ». Mais ce week-end, côtes levées glacées à la sauce barbecue, fish wings de goberge et saucisses enrobées de bacon à l’érable étaient au menu.

Photo Didier Debusschère

« Ce n’est pas ma cuisine de tous les jours, mais ce que j’aime, c’est travailler sur toute sorte de culture culinaire. La pandémie nous a donné l’occasion de nous lancer, et ç’a été un beau succès », explique le chef Joseph Sarrazin.

Dès samedi matin, le restaurant devait refuser les commandes, puisqu’un nombre record de 700 boîtes repas avaient trouvé preneurs.