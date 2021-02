Abus financier envers un aîné: un homme de Laval arrêté par les policiers de Lévis

Des enquêteurs du Service de police de la Ville de Lévis ont récemment procédé à l’arrestation d’un homme de Laval, relativement à un dossier d’abus financier envers un aîné.

Le suspect, un homme de 49 ans, a été arrêté à sa résidence de Laval le 28 janvier dernier. Ce sont des enquêteurs du SPVL qui ont procédé eux-mêmes à cette arrestation puisque la victime – qui est la mère du suspect – demeure sur le territoire de Lévis.

Une perquisition a également été effectuée à la résidence de l’individu arrêté.

Cette arrestation résulte d’une enquête qui a commencé en novembre dernier, à la suite d’une plainte du public.

Les enquêteurs ont constaté qu’entre septembre et octobre 2020, le suspect a fait plusieurs transactions à partir du compte de sa mère, en plus de mettre le véhicule de celle-ci à son nom, avant de le vendre dans un concessionnaire de la région.

Le suspect a été libéré et devra revenir en cour le 25 mai prochain. Il pourrait faire face à des accusations de fraude de plus de 5000$, de recel de plus de 5000$, de recyclage d’un produit de la criminalité, d’emploi de documents contrefaits et de vol de moins de 5000$.