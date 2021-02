Déclaré coupable d'attentat à la pudeur, près de 47 ans plus tard

La version d'un homme d'affaires montréalais accusé d'attentat à la pudeur a été jugée non crédible par une juge, qui l'a déclaré coupable pour des faits survenus dans les années 70.

Alain Renaud, 72 ans, fondateur de l'entreprise de produits naturels Druide, et ex-photographe de presse, a répété constamment qu'il ne se souvenait de rien durant tout son procès, ce qui a mené la juge Dannie Leblanc à douter de sa bonne foi.

Les gestes d'attentat à la pudeur commis sur André Faille, âgé de 13 ans à l'époque, se sont déroulés dans une voiture, le 26 avril 1974. L'accusé, qui avait 24 ans, avait invité l'adolescent à l'accompagner pour faire un photoreportage dans une cour de ferraille de Saint-Philippe, en Montérégie.

La victime se souvient très bien des carcasses de cochons morts qui jonchaient le sol entre les voitures mises au rancart, et de plusieurs détails concernant les vêtements de l'accusé et l'apparence de sa voiture. «Un témoignage fiable et sincère», selon la juge Leblanc, dans son jugement.

Alain Renaud, par contre, ne se souvenait pas d'avoir jamais rencontré M. Faille, ni d'avoir touché son pénis et de s'être fait faire une fellation. Il se fiait sur l'article de journal où étaient publiées ses photos pour confirmer qu'il avait bien fait ce photoreportage dont il n'avait aucun souvenir, et il a dû consulter Google pour se rappeler le processus de développement des photos qu’il avait aussi oublié, a-t-il dit durant son procès au palais de justice de Longueuil.

Alain Renaud a pourtant croisé André Faille à plusieurs reprises dans son propre chalet, situé à Rawdon, dans Lanaudière, où le jeune allait toutes les fins de semaine avec son groupe scout. Il ne se souvenait pas vraiment non plus comment il s'était retrouvé à acheter ce chalet avec deux autres personnes, dont Raymond Dandurand. Ce dernier a plaidé coupable à un chef d'attentat à la pudeur sur la même victime, et il a été condamné à la prison en décembre 2019.

Le tribunal n'a pas cru la version d'Alain Renaud. «Cette absence de souvenir totale semble correspondre à une volonté de prendre de la distance avec cette époque», a analysé la juge Leblanc, qui l'a déclaré coupable.

La victime, André Faille, a demandé que l'ordonnance de non-publication sur son identité soit levée et que son nom soit rendu public, dans l'espoir que d'autres victimes se manifestent. Une demande qui a été accordée par le tribunal.

La sentence d’Alain Renaud sera prononcée à une date ultérieure.