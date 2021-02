Des anges gardiens sur nos routes

Dans le cadre de sa campagne de sécurité en transport scolaire, la Fédération des transporteurs par autobus, la Fédération des centres de services scolaires du Québec et la Fédération des comités de parents du Québec s’unissent afin de souligner la Semaine des conducteurs et conductrices d’autobus scolaires qui débute aujourd’hui.

En 2021, un an presque jour pour jour après le début de la pandémie de COVID-19, l’événement prend un sens bien particulier pour les quelques 10 000 conducteurs et conductrices d’autobus scolaires qui transportent quotidiennement plus de 534 000 élèves, petits et grands, aux quatre coins du Québec.

Ces femmes et ces hommes ont la responsabilité de transporter en toute sécurité ce que nous avons de plus précieux – nos enfants – entre la maison et l’école. Matin et soir, dans des conditions routières variables, ils s’acquittent de cette tâche avec toute la patience et la vigilance que cela requiert.

Même si le risque est toujours présent, et qu’une personne blessée en est une de trop, nous pouvons aujourd’hui saluer leur bilan. On ne note aucun décès d’écolier à bord d’un autobus scolaire lors d’un déplacement depuis maintenant 35 ans au Québec. Il s’agit d’une statistique dont nous pouvons collectivement nous réjouir.

Un quotidien bouleversé

À l’importante responsabilité associée aux exigences de la santé publique depuis mars 2020, nos conducteurs et conductrices mettent tout en œuvre afin de répondre au mieux aux mesures sanitaires entourant la COVID-19. Ils s’assurent de bien suivre et de faire respecter les règles, parce qu’ils sont des professionnels dédiés à la sécurité des élèves qu’ils transportent quotidiennement.

Ainsi, en cette semaine bien spéciale, nous tenions à lever notre chapeau à tous nos conducteurs et conductrices d’autobus scolaires qui ont été et demeureront nos anges gardiens sur la route. Si vous êtes un parent, pensez à leur témoigner votre reconnaissance lorsque vous aurez la chance de les croiser au coin de la rue.

Un rôle essentiel

N’oublions jamais une chose : parmi tous les intervenants du milieu scolaire, les conducteurs et conductrices d’autobus sont souvent ceux qui côtoient le plus grand nombre d’élèves au quotidien. Ils sont les premiers à accueillir nos enfants, lors de leur premier jour à l’école primaire, et les derniers à les saluer à la fin de leur secondaire.

Et chaque jour, ils continuent d’accomplir leur rôle avec toute la rigueur nécessaire et, aussi, la bonne humeur qui les caractérise. Nous les remercions sincèrement.

— Luc Lafrance, président-directeur général, Fédération des transporteurs par autobus

— Caroline Dupré, présidente-directrice générale, Fédération des centres de services scolaires du Québec

— Kévin Roy, président, Fédération des comités de parents du Québec