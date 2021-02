La face cachée de la lune: un succès à Télé-Québec

La Face cachée de la lune a été regardée par 332 000 téléspectateurs samedi soir, lors de sa première diffusion sur les ondes de Télé-Québec.

Un total de 30 000 spectateurs ont fait de même, le lendemain, lors de la deuxième diffusion présentée en différé.

Les données préliminaires de la firme Numéris calculent l’écoute, en direct et en différé, effectuée le même jour. Les données complètes seront dévoilées dans une dizaine de jours.

En guise de comparaison, les Belle et Bum, Ça vaut le coût, Cette année-là, Deux hommes en or et Génial, qui font partie des émissions les plus populaires de Télé-Québec, sont regardées, selon les données d’écoute préliminaires, par un nombre de téléspectateurs se situant autour de 100 000.

Difficultés sur le web

La pièce de théâtre La Face cachée de la lune, mettant en vedette Yves Jacques et Robert Lepage, était présentée en direct du Diamant, à Québec.

Le nombre de visionnements effectués sur la plateforme web de Télé-Québec sera dévoilé plus tard. Les internautes qui ont voulu regarder la pièce d’Ex Machina et de Robert Lepage sur le site et les plateformes de Télé-Québec, samedi, ont connu des difficultés, en début de diffusion. Une situation hors de contrôle du diffuseur, selon les gens de Télé-Québec. La pièce est accessible, jusqu’au 16 février, à 20 h, sur telequebec.tv.

Télé-Québec récidivera, le 19 février, à 22 h, en présentant la pièce de théâtre Les Hardings, qui met en vedette Martin Drainville, Patrice Dubois et Bruno Marcil, et qui est inspirée de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic.