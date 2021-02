Le Bloc recrute un spécialiste de l’économie

Le Bloc québécois se prépare pour la prochaine élection fédérale et vient de mettre la main sur un « candidat économique » : Jean-Denis Garon, spécialiste des finances publiques et des questions liées au fédéralisme.

M. Garon est actuellement professeur d’économie à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal et était chroniqueur au Journal jusqu’à tout récemment.

Il va briguer l’investiture dans la circonscription de Mirabel, dans les Laurentides, où le député sortant, Simon Marcil, l’appuie.

« On a un devoir de défendre les intérêts du Québec, et c’est plus vrai que jamais avec la situation actuelle », lance le nouveau politicien en entrevue téléphonique.

Avec un déficit fédéral qui frôle les 400 G$ et un éventuel plan de sortie de crise, l’économie va être au cœur de la prochaine élection, assure M. Garon.

Trois grandes questions

L’homme de 38 ans, qui a grandi dans le Grand Nord, ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Mirabel.

« C’est une circonscription qui nourrit les gens et où il y a beaucoup d’innovation. Elle à la fois urbaine et rurale », illustre-t-il.

Jean-Denis Garon compte se concentrer sur trois grands dossiers, notamment la grappe aéronautique, « dont le cœur est à Mirabel ».

« Il faut surtout qu’on continue d’innover et de faire de la recherche et du développement dans cette industrie. C’est d’une importance capitale », croit-il.

M. Garon avance aussi que l’entente temporaire de libre-échange négocié avec l’Union européenne à la suite du Brexit coûte cher aux agriculteurs québécois. « Ils n’ont toujours pas été compensés, j’ai l’intention de m’en occuper », plaide-t-il.

Sinon, il compte talonner, « peu importe qui gouvernera à Ottawa ces prochaines années » au sujet du plan de sortie de crise.