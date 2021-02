Les avocats de Trump demandent l’abandon d’un procès « anticonstitutionnel »

Les avocats de Donald Trump ont demandé lundi au Sénat de refermer immédiatement le procès de l’ancien président, qu’ils dénoncent comme une violation de la Constitution et une « mise en scène politique dangereuse pour la démocratie ».

« L’acte d’accusation adopté par la Chambre est anticonstitutionnel à plusieurs titres, et un seul suffirait à le déclarer immédiatement nul et non avenu », ont écrit Me David Schoen et Bruce Castor dans un argumentaire de 78 pages transmis à la chambre haute du Congrès à la veille de l’ouverture des débats.

Plus de détails à venir.