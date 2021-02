Les Bruins sont coriaces

Toronto/Montréal. Une rivalité de plusieurs années. Mais voilà que la division canadienne fera revivre cette rivalité à son plus haut niveau. Et, après un premier match en début de rideau, les deux équipes s’affronteront deux fois cette semaine.

Et, habituellement, quand une rivalité s’intensifie, c’est en raison des forces des deux formations. Les Maple Leafs et le Canadien seront impliqués dans une lutte sans merci au cours des prochaines semaines.

Quelle est la meilleure formation ?

Toronto, avec cette attaque impressionnante, d’autant plus que les meilleurs effectifs des Leafs se démarquent chaque soir ?

Ou Montréal, avec l’équilibre des forces, quatre lignes d’attaque qui ont largement contribué aux succès de la formation ?

En résumé, le Canadien possède une meilleure brigade défensive que celle des Leafs. Et le Canadien mise également sur un excellent duo de gardiens.

Les Leafs ont colmaté quelques brèches à cette position, mais on ne peut leur accorder la même évaluation que celle du Canadien. Et c’est le même cas chez les gardiens.

Les deux équipes ont encore neuf matchs à l’horaire pour répondre à toutes les questions.

Des Bruins surprenants

Entre-temps, il ne faut pas s’étonner que le Canadien et les Leafs se retrouvent dans le Top 3 de la ligue au classement des forces. Cependant, les Bruins de Boston ont encore une fois étonné les observateurs. Étonné ? Non, disons que les Bruins sont reconnus pour jouer avec l’énergie du désespoir et que leur attaque repose sur un trio génial, celui de Patrice Bergeron, Marchand et Pastrnak.

Si les Bruins occupent le premier rang de notre classement, c’est en raison de cette séquence de trois victoires contre Washington et contre Philadelphie. Et surtout de la façon dont les Bruins ont accumulé six points au classement. Dans chacun des matchs, ils ont effectué des remontées spectaculaires.

Cette formation que l’on disait vulnérable en défensive avec les départs de Zdeno Chara et Torey Krug n’a alloué que 24 buts en 11 matchs jusqu’à maintenant cette saison.

Les Bruins ont modifié leur système et l’entraîneur Bruce Cassidy accorde maintenant plus de liberté à ses jeunes patineurs pour relancer l’attaque. « Avec Chara, nous avions une structure pour respecter le style du capitaine et aussi pour permettre une progression rapide de nos jeunes défenseurs. Maintenant, c’est différent et nous avons un nouveau plan d’exécution, autant au niveau de la couverture dans notre territoire mais également dans la relance de l’attaque. »

Respect au Lightning

Si le Lightning occupe le quatrième rang, même si cette formation n’a disputé que neuf matchs, six à Tampa, il faut donner au champion en titre tout le respect qu’il mérite. Tampa Bay demeure une équipe super talentueuse malgré quelques changements apportés en raison du plafond salarial et aussi malgré l’absence du meilleur pointeur de l’équipe, Nikita Kucherov.