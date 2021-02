Les cafés Second Cup deviendront Québécois

Les cafés Second Cup passeront dans le giron d’une compagnie québécoise.

Foodtastic mettra la main sur cette chaine détenue par la compagnie ontarienne Aegis Brands pour environ 14 millions $ comptant. Cette entente doit cependant être approuvée par les actionnaires d’Aegis.

«La marque Second Cup est établie au Canada depuis près de 45 ans, et nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille Foodtastic », a déclaré Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic qui possède des marques comme Au Coq, La Belle et La Bœuf, Nickels et Rôtisseries Benny.

«Nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux franchisés, puis d'émerger de la pandémie redynamisés et positionnés à titre de chef de file dans le segment du café haut de gamme au Canada. Cette acquisition cadre avec notre stratégie d'acquérir de marques canadiennes de qualité possédant un potentiel de croissance», a-t-il ajouté.

De son côté, Aegis compte sur cette entrée d’argent pour renforcer son bilan et se concentrer sur le développement de Bridgehead Coffee et de Hemisphere Cannabis.