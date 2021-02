Les Jets charmés par le talent de Pierre-Luc Dubois

Pierre-Luc Dubois disputera un premier match avec les Jets de Winnipeg, mardi soir. S’il a confié avoir hâte de sortir des blocs, c’est la même chose pour ses nouveaux coéquipiers, qui ont vanté les habiletés du Québécois.

«Il est un très bon joueur, tout le monde l’a constaté à l’entraînement, a d’emblée dit l’attaquant Nikolaj Ehlers en conférence de presse, lundi. Il est un joueur excitant. C’est bien de le compter avec nous dans la formation et je crois qu’il a hâte de recommencer à jouer au hockey. Nous sommes tous excités pour lui.»

Ehlers connaît le joueur de centre pour l’avoir affronté plusieurs fois dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais aussi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 2014-2015, le Danois jouait pour les Mooseheads de Halifax, alors qu’un Dubois de 16 ans évoluait pour les Screaming Eagles du Cap-Breton.

«C’est un grand gars. Il a un bon tir, une bonne vision. Il est un joueur intelligent et il peut patiner. Il est excitant à regarder et un joueur intéressant pour notre équipe», a vanté Ehlers, qui compte 12 points en 11 matchs cette saison.

«Il a très bien paru lors des entraînements et je suis certain que plus le temps avancera, plus il continuera de s’améliorer, a quant à lui indiqué le défenseur Josh Morrissey à propos de Dubois. Il a toutes les habiletés et le talent [nécessaires]. En apprenant à le connaître ces derniers jours, il a l’air d’être un bon gars.»

Difficile à affronter

Les Jets et les Blue Jackets de Columbus, l’ancienne équipe du natif de Sainte-Agathe-des-Monts, ne se sont pas affrontés fréquemment depuis les débuts de Dubois dans la LNH, en 2017. Malgré ce petit échantillon, Morrissey se souvient d’un gros attaquant difficile à contrer.

«Nous ne les avons pas beaucoup vus lors des dernières années, puisque nous sommes dans des sections différentes, mais je me souviens de ne pas avoir aimé jouer contre lui, a-t-il confié. Je me souviens qu’il protégeait très bien la rondelle. [...] Comme défenseur, c’était toujours un défi de jouer contre lui.»

Dubois n’a disputé que cinq rencontres cette saison, marquant un but. Les fourmis dans les jambes commencent à se faire sentir pour le compétiteur et ses coéquipiers l’ont remarqué.

«Il a été en quarantaine pendant deux semaines, donc ça n’a pas dû être facile pour lui ces derniers jours. Comme je l’ai mentionné plus tôt, il a l’air d’avoir du plaisir et d’être prêt», a assuré Ehlers.

Mardi, les Jets affronteront pour une quatrième fois consécutive les Flames de Calgary. Winnipeg a remporté les deux derniers duels entre les deux équipes, perdant l’autre en tirs de barrage.