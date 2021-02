Motoneigistes délinquants: cultures saccagées et dindons en panique

Une productrice de volailles de Saint-Gabriel-de-Valcartier déplore le comportement délinquant de certains motoneigistes qui saccagent ses terres et sèment la mort dans ses poulaillers.

Jennifer Paquet en a assez de ceux qui se croient tout permis et s’amusent dans ses champs, la nuit, en faisant du hors-piste.

Certains ont vandalisé ses clôtures en broche pour se frayer un passage.

« Ils passent tellement proche des poulaillers qu’ils créent des mouvements de panique dans les bâtisses et ça crée de la mortalité. J’ai eu des entassements où j’ai perdu 50 ou 60 dindons d’un coup, alors qu’habituellement, on en perd un ou deux par semaine. »

Sans oublier les dommages provoqués dans ses champs par le passage répété des motoneiges qui compactent la neige.

« On loue nos terres à quelqu’un qui fait du foin, et il y a une portion du champ qui est vraiment abîmée par les motoneiges et qu’il ne peut pas cultiver parce que c’est tout creusé. »

Plus grave

Cette année, le phénomène est pire que jamais, en raison du faible couvert de neige et de la popularité grandissante de la motoneige, croit Jennifer Paquet.

Cette dernière pointe du doigt les « nouveaux motoneigistes » qui ignorent les règles et viennent de l’extérieur de Valcartier.

Consciente du phénomène, répandu partout dans la province, l’Union des producteurs agricoles (UPA) a lancé un appel au civisme, la semaine dernière, à ceux qui sortent des sentiers balisés et ignorent totalement les conventions.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) a joint sa voix à l’UPA. « Ce comportement doit cesser », a lancé le président de la FCMQ, Réal Camiré.

Campagne d’affichage

De nouvelles affiches sont également en production pour sensibiliser les délinquants à l’ampleur des dégâts qu’ils provoquent – souvent sans le savoir – sur les terres agricoles et forestières.

Photo courtoisie

Elles seront distribuées sous peu aux producteurs qui en feront la demande.

Jennifer Paquet, de son côté, dit être à bout de ressources pour contrer les délinquants.

« C’est très problématique et on ne sait plus vraiment quoi faire. C’est un sujet qui soulève les passions chez les producteurs. Tout le monde a des histoires à raconter. »

Certains ont peur, toutefois, de dénoncer publiquement par crainte de représailles, a constaté Le Journal.