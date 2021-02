Publicités lors du Super Bowl: Bruce Springsteen vole la vedette

Une annonce socialement engagée mettant en vedette Bruce Springsteen a dominé la cuvée 2021 des publicités du Super Bowl.

Présenté dimanche soir, le message publicitaire a récolté près de 30 millions de visionnements en 24 heures sur YouTube. Seule annonce d’une durée de deux minutes diffusée durant l’événement sportif, cette publicité peut être qualifiée d’appel à l’unité au cœur d’une époque de divisions. Elle montre la légende du rock au volant d’un Jeep au milieu des États-Unis.

« Nous allons résorber cette fracture, déclare “The Boss” dans l’extrait. Notre lumière a toujours trouvé son chemin à travers la noirceur. »

Un « coup de génie »

Pour Julien Thiry, directeur de création chez l’agence dentsumcgarrybowen, il s’agit d’un « coup de génie ». « Jeep s’est servi des événements du Capitole pour parler d’unité aux Américains. Ils ont vraiment mis le doigt sur quelque chose. Et ils l’ont fait de manière subtile. »

Professeur au Département d’études urbaines et touristiques de l’École des sciences de gestion de l’UQAM, Benoit Duguay comprend que l’annonce fasse couler beaucoup d’encre, puisqu’en reprenant le discours rassembleur de Joe Biden, elle peut être perçue comme une provocation par certains partisans de Donald Trump. « C’est une publicité qui vient chercher les sentiments. »

Autre publicité abondamment commentée : celle de Cadillac LYRIQ avec Timothée Chalamet et Winona Ryder en clin d’œil au film Edward aux mains d’argent.

Sans COVID-19

Contrairement aux années précédentes, très peu de sorties de films (Fast & Furious 9) ont été promues durant l’événement, compte tenu du coronavirus qui oblige les cinémas à fermer leurs portes.

Parlant de pandémie, les entreprises ont massivement choisi d’offrir des publicités qui brossaient des univers totalement exempts de COVID-19, sans masque et sans distanciation. « C’était voulu, commente Julien Thiry. La pub au Super Bowl, c’est du divertissement. Les gens veulent se changer les idées. »

Une seule marque a évoqué la pandémie : Bud Light. Pour promouvoir sa bière à saveur de limonade Seltzer, la compagnie a dépeint 2020 comme une gigantesque averse de citrons. « L’humour est probablement l’outil le moins dangereux, mais le plus efficace en publicité », commente Benoit Duguay.

Surdose de stars ?

De nombreuses entreprises ont retenu les services de personnalités connues pour promouvoir leurs produits. On pense notamment à T-Mobile avec Gwen Stefani, Blake Shelton et Adam Levine, et Scotts & Miracle Gro avec John Travolta, Martha Stewart, Kyle Busch et Carl Weathers.

Pour Julien Thiry, cette recette est usée. « Je crois qu’on a atteint les limites du concept “mettons des stars dans notre pub et croisons les doigts”. Ça commence à sentir le réchauffé. »