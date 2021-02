Réouverture de notre économie: le vaccin, c’est bien, les tests rapides, c’est encore mieux

On fonde beaucoup d’espoir, avec raison, sur la distribution de vaccins qui nous aideront à vaincre la COVID-19. On sait toutefois qu’il nous faut encore être patients.

En attendant, il y a des outils complémentaires disponibles pour nous aider à reprendre nos activités plus normalement, à faire rouvrir nos entreprises et surtout à protéger des vies. Ces outils demeurent malheureusement nettement sous-utilisés.

Je parle ici des tests rapides. Des tests qui en moins d’une heure, sans même devoir passer par un laboratoire, sont capables avec une grande précision de déterminer si une personne est atteinte ou non de la COVID-19.

Limiter la propagation

Au Québec, comme ailleurs au Canada, le dépistage rapide de la COVID-19 peut remplir au moins trois missions si nous l’utilisons massivement.

Sa première mission est d’améliorer les résultats pour les patients et limiter la propagation de la maladie. Les tests rapides permettent aux équipes de soins de santé de prendre, dans des délais beaucoup plus courts, des décisions importantes en matière de traitement, avec précision et de façon sécuritaire.

C’est évidemment, aussi, une solution supplémentaire pour limiter les éclosions dans les milieux plus à risque. Leur utilisation contribue ainsi à alléger le fardeau imposé aux établissements de soins de santé débordés.

Repartir l’économie

La seconde mission, c’est de faire partie des solutions pour la réouverture de notre économie. En effet, le dépistage rapide est un merveilleux instrument de prévention de la maladie. En version portative, les tests rapides sont en mesure de fournir des résultats de qualité dans les régions éloignées, aux industries et aux milieux ayant un accès limité aux laboratoires. C’est une clé pour le maintien ou un retour plus rapide vers la productivité.

La troisième mission, c’est de contribuer à la confiance des Québécois et des Canadiens dans la santé et la sécurité sur la route du retour vers une vie plus normale.

Plus les travailleurs ou les clients ont des moyens rapides et fiables d’être rassurés sur la sécurité de leur lieu de travail ou de loisirs par exemple, plus vite des entreprises pourront accroître leurs activités, rouvrir leurs portes ou même éviter la faillite.

Partout où les tests PCR seront requis, les tests rapides et portatifs pourront jouer un rôle. Pensons aux CHSLD, aux écoles, aux manufactures, au transport aérien, aux lieux où on pratique le sport, les événements ou autres lieux de rassemblement.

Les tests rapides sont fiables, sécuritaires et disponibles. Avons-nous vraiment comme société le luxe de nous en passer?

- Roger Eacock, président-directeur général de Spartan Bioscience,

qui a développé un test rapide et portatif pour la COVID-19 approuvé par Santé Canada