Stock-car: brillante remontée pour Bergeron en Floride

Malgré un accrochage en début de course, qui l’a relégué à la 25e et dernière place, Jean-Philippe Bergeron a su remonter le peloton pour rallier l’arrivée au 10e rang, dimanche soir, sur l’ovale de New Smyrna Beach, en Floride.

Le pilote de Saint-Donat obtient ainsi son meilleur résultat en trois départs dans le cadre des World Series of Asphalt, cette classique annuelle de stock-car, qui s’est amorcée vendredi dernier.

Inscrit dans la catégorie des Pro Late Models, Bergeron poursuivra son parcours dès mardi soir pour disputer la quatrième d’une série de sept courses en neuf jours, toujours au même endroit.

Il fait partie du programme Festidrag Développement, destiné à permettre à des talents québécois de la course automobile d’exprimer leur talent un peu partout en Amérique du Nord.

Le circuit de New Smyrna Beach est situé à une quinzaine de kilomètres au sud du célèbre complexe de Daytona Beach.

Sur le circuit routier

Parlant de la piste de Daytona Beach, c’est mardi soir que le coup d’envoi de la nouvelle saison de la Coupe NASCAR sera donné à l’occasion du Busch Clash, une épreuve hors championnat à laquelle s’affronteront 21 pilotes réguliers de la série, dont le champion en titre, Chase Elliott.

Pour ajouter un peu de piquant à l'événement, les organisateurs ont choisi, pour la première fois de l’histoire de cette confrontation qui a vu le jour en 1979, de présenter la course sur le circuit routier plutôt que sur l’anneau de vitesse.

Le départ de cette épreuve, qui comprendra deux segments de 15 et 20 tours respectivement, est prévu à 19h.