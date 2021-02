Stormy Daniels collabore avec Michael Cohen

Je m’intéresse généralement peu aux potins qui entourent la vie des politiciens ou des politiciennes, mais je trouvais cette anecdote savoureuse alors qu’on débute mardi le second procès devant le Sénat du président Donald Trump.

Depuis qu’il a été accusé puis condamné, Michael Cohen, l’ancien avocat du président, n’a pas manqué une occasion d’embêter son ancien patron. S’il avait confessé bien des fautes pendant un témoignage accablant au Congrès, on se doute également qu’on entendra régulièrement son nom lors des nombreux procès impliquant Donald Trump.

En septembre 2020, Cohen lançait un podcast intitulé Mea Culpa. Nothing but the truth. Le plus récent épisode met en vedette nulle autre que Stormy Daniels, l’actrice de films pornographiques dont Michael Cohen avait acheté le silence en détournant des fonds de la campagne présidentielle de Donald Trump. C’est en raison de ces tractations que Michael Cohen s’est retrouvé derrière les barreaux.

Il y a à la fois quelque chose de surréaliste et de profondément contrariant à cette association avec deux des principaux personnages de cette téléréalité que fut la présidence Trump. Si le président sortant n’est pas le premier, et probablement pas le dernier, à être hanté par une aventure extraconjugale, je ne me souviens pas d’une collaboration similaire à celle de Cohen et Daniels.

Aux confidences et aux échanges émotifs, Cohen et Daniels ont rappelé le souvenir d’une autre «vedette» de cette production de série B: Michael Avenatti. Vous vous souvenez de l’ancien avocat de Daniels qu’on a vu tous les jours à la télé et sur les réseaux sociaux pendant des semaines? Vous vous souvenez qu’il avait sérieusement songé à être candidat démocrate pour la présidentielle 2020?

La cote de popularité d’Avenatti s’était écroulée aussi rapidement qu’elle avait grimpé. Le flamboyant avocat qui pilotait des voitures de course s’était retrouvé devant les tribunaux pour quelques arnaques, dont une dirigée contre Stormy Daniels elle-même.

Ne vous inquiétez pas, ce billet n’est pas le premier d’une longue série sur les mondanités ou l’histoire des détails croustillants de la vie privée des vedettes politiques. Il s’agit plutôt d’un rappel du caractère pour le moins exotique du contexte des quatre dernières années.

Pendant un moment encore les médias vont s’intéresser aux déboires de Donald Trump et de son entourage. Il est probable que la collaboration entre l’ancien avocat et la vedette de films pornographiques ne soit finalement qu’un épisode parmi d’autres de cet interminable feuilleton.

De mon côté, j’espère simplement que la somme de toutes les controverses, jumelée à la procédure de destitution qui démarre mardi, éloigne pour de bon Donald Trump de la vie politique américaine. Comme je l’ai souligné à de nombreuses reprises; les électeurs américains ont besoin d’un Parti républicain plus sain pour être un véritable contrepoids à un Parti démocrate de plus en plus tiré sur sa gauche.