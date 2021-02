14 jours 12 nuits écarté de la course aux Oscars

Le parcours du film québécois 14 jours 12 nuits à Hollywood a pris fin hier. Le long métrage du réalisateur Jean-Philippe Duval, qui avait été choisi pour représenter le Canada dans la course pour l’Oscar du meilleur film international, n’a effectivement pas été retenu parmi les 15 demi-finalistes sélectionnés par l’Académie.

Petite consolation pour le Québec : le film ivoirien La nuit des rois, qui a été co-produit par la boite montréalaise Peripheria, figure encore dans la course. Le long métrage représente la Côte d’Ivoire.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Parmi les autres films qui sont toujours en lice, on retrouve Alcootest (Danemark), Deux (France), I’m No Longer Here (Mexique) et Hope (Norvège). Les cinq finalistes pour l’Oscar du meilleur film international seront annoncés en même temps que l’ensemble des nominations, le 15 mars.

Scénarisé par Marie Vien, 14 jours 12 nuits met en vedette Anne Dorval dans le rôle d’une mère endeuillée qui part en pèlerinage au Vietnam pour découvrir les origines de sa fille adoptive. Le long métrage avait été désigné candidat canadien aux Oscars en décembre dernier, après qu’un autre film, Funny Boy, eut été disqualifié parce qu’il comportait trop de dialogues en anglais pour concourir dans cette catégorie.

Disette

C’est la huitième année d’affilée que le Canada n’obtient pas de nomination pour l’Oscar du meilleur film international. Avant cela, de 2011 à 2013, les films Incendies (de Denis Villeneuve), Monsieur Lazhar (de Philippe Falardeau) et Rebelle (de Kim Nguyen) avaient été nommés successivement, sans toutefois remporter la précieuse statuette.

La 93e cérémonie des Oscars aura lieu à Hollywood le 25 avril.