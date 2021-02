Aunt Jemima devient Pearl Milling Company

La marque Aunt Jemima, dont la disparition avait été annoncée en juin dernier, sera dorénavant connue sous le nom de Pearl Milling Company, a dévoilé PepsiCo mardi soir.

Vieille de plus de 130 ans, Aunt Jemima – une propriété de Quaker Oats Company, elle-même détenue par PepsiCo – s'était retrouvée sous les feux de la rampe aux États-Unis. La marque iconique utilisait comme logo, depuis des années, le portrait d'une femme noire stéréotypée devenue l'un des symboles du racisme systémique chez nos voisins du Sud.

Dans la foulée des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, asphyxié sous le genou d'un policier, PepsiCo avait annoncé vouloir changer le nom de sa marque de préparation à crêpe et de sirop. D'autres compagnies, comme Mars et son riz Uncle Ben's, ont aussi emboîté le pas.

La marque Aunt Jemima continuera d'être présente sur les tablettes jusqu'en juin 2021, mais sans le portrait qui l'ornait habituellement. Puis, les produits Pearl Milling Company prendront le relais dans les épiceries.

La nouvelle division dévoilera aussi dans les prochaines semaines les détails d'un investissement de 1 M$ US pour aider les filles et les femmes noires américaines, a souligné la multinationale, qui a réalisé 67 G$ US (environ 85,5 G$ CAN) en profits nets en 2019.