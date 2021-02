Comment faire respecter ma langue?

Je suis allée magasiner au Wallmart du Carrefour Domaine dans l’est de Montréal en novembre dernier. Quand j’ai demandé l’aide d’un commis, ce dernier m’a répondu en anglais. J’ai insisté en français pour me rendre compte qu’il n’en comprenait pas un traître mot. Comme je suis bilingue, j’ai dû me contenter de parler anglais avec lui si je voulais me faire aider.

Le comble est arrivé quand j’ai voulu acheter des cartes de Noël. La presque totalité des cartes, soit 13 modèles sur 15, étaient en anglais. On est au Québec quand même. Et dans l’est de Montréal en plus. Un endroit de la ville pas très anglophone à ce que je sache. J’aimerais porter plainte, mais surtout savoir quelle est la meilleure façon de le faire. Par le passé, j’avais déjà essayé de le faire via l’Office de la langue française. Mais c’est très compliqué comme procédure et qu’on demande tellement de preuves de ce qu’on avance, que je m’étais découragée et que j’avais abandonné. Avez-vous une autre instance à me suggérer ?

Guy

Selon moi, la meilleure façon de faire savoir à une entreprise qu’on n’y est pas servi en français comme il se doit, c’est de le faire via son département des plaintes d’abord, et si on n’obtient pas satisfaction, de cesser de fréquenter le lieu en les en avisant officiellement. En ce qui concerne notre gouvernement, l’Office de la langue française s’avère être le seul tribunal pour le faire.