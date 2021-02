Crime organisé: une série de perquisitions menées dans le grand Montréal

Une série de perquisitions étaient en cours mardi, dans la grande région de Montréal, dans le cadre d’une opération sur «les activités d’un groupe relié au crime organisé ayant des ramifications avec le Proche-Orient».

L’opération, menée par les policiers de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), se déroulait dans dix résidences et six commerces, dont des agences de placement et de location de voitures de luxe.

L’enquête dans ce dossier porte essentiellement sur des activités de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent.

Puisque l’opération était en cours, les autorités n’ont pas voulu émettre davantage de commentaires.