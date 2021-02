Des Canadiens en faveur de l’abolition des allocations de dépense des ex-gouverneurs généraux

La Fédération canadienne des contribuables a annoncé mardi matin avoir récolté plus de 100 000 signatures sur sa pétition réclamant l’abolition des allocations de dépenses à vie d’ex-gouverneurs généraux.

«C’est un message clair que plus de 100 000 Canadiens et Canadiennes envoient au gouvernement Trudeau : arrêtez de gaspiller l’argent des contribuables sur les comptes de dépenses de Julie Payette et des autres ex-gouverneurs généraux», a souligné par voie de communiqué le directeur fédéral de la Fédération canadienne des contribuables (FCC), Aaron Wudrick.

Mis sur pied en 1979 par l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, le programme de remboursement des dépenses a atteint en 2019 la barre des 206 000 $ reversés à chaque ex-gouverneur général.

Après avoir obtenu la copie d’un rapport gouvernemental, la FCC a également appris que les dépenses de bureau des ex-gouverneurs généraux peuvent être facturées aux contribuables jusqu’à six mois après leur décès.

«Les Canadiens et Canadiennes ne comprennent pas pourquoi les contribuables devraient verser des centaines de milliers de dollars par année aux ex-gouverneurs généraux. Le premier ministre doit abolir ce programme», a dit M. Wudrick.

Le premier ministre Justin Trudeau avait promis la refonte de ce programme lorsqu’il avait été révélé qu’Adrienne Clarkson avait facturé plus de 1,1 million $ de dépenses depuis la fin de ses fonctions en 2005.