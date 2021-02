Des jeunes sportifs abandonnés en zone orange

Monsieur Legault et Madame Charest,

Lors de la conférence de presse du mardi 2 février, j’ai vécu une réelle déception de voir qu’une grande catégorie de jeunes et d’ados ont été oubliés. Étant dans une région qui est demeurée en zone rouge, j’ai quand même analysé ce qui a été fait pour le sport de nos jeunes en zone orange. Mais quelle déception de voir qu’il n’y a rien pour eux à ce sujet.

Moi qui encourage les jeunes de mon programme sportif à bien suivre les consignes pour se préparer à changer de couleur de zone, vous leur avez enlevé tout espoir de redescendre en zone orange.

Un plan pour le retour au jeu

Parce qu’en zone orange, ma fédération avait un plan de déconfinement bien établi. Un plan avec de grandes restrictions, mais un plan que nos entraîneurs et nos joueurs de tous les niveaux étaient prêts à suivre à la lettre.

Ce plan présentait des règles très strictes de jeu, faisant en sorte qu’un maximum de six joueurs pouvaient travailler en sous-groupe, étant toujours les mêmes joueurs opposés en 1 contre 1, travaillant également en duo avec une possibilité de faire un peu de 3 contre 3. Maintenant, le plan en zone orange est le même que celui qui existe en zone rouge.

Ce ne sont pas tous les enfants et les ados qui trippent sur le sport de plein-air et en famille. Ce ne sont pas toutes les familles qui ont le temps de faire des activités sportives avec leurs enfants. Vous laissez tomber présentement beaucoup de jeunes Québécois. Je côtoie des adolescents et ils sont très déçus de voir qu’ils sont oubliés.

Monsieur Legault, vous disiez durant vos conférences de presse, en novembre, combien vous savez que le sport est important pour les jeunes et que vous n’alliez pas les oublier. Nous sommes rendus en février et rien n’a été fait pour eux.

Que fait la ministre Charest?

Madame Isabelle Charest, cela serait un plus pour nos jeunes Québécois, pour nos entraîneurs et pour nos bénévoles d’organismes sportifs, d’avoir l’impression que vous faites ce que vous pouvez pour ramener une certaine pratique sportive de nos athlètes dans le sport intérieur.

Vous êtes en lien direct avec les fédérations sportives, vous avez donc une certaine connaissance des plans de déconfinement de nos sports. Cela serait bien que vous apparaissiez en public pour au moins nous démontrer que vous avez à cœur le retour d’une certaine pratique sportive autre que le sport extérieur et familial.

On ne vous voit pas, on voit plutôt Enrico Ciccone et Paul St-Pierre Plamondon prôner pour un retour du sport pour nos jeunes. Est-ce plus facile de se prononcer lorsque nous ne sommes pas dans le parti qui est au pouvoir?

Dans le sport organisé, pensez à déconfiner pour les enfants, pour les adolescents et pour les jeunes qui pratiquent un sport au niveau collégial ou universitaire. Déconfinez pour les groupes dans lesquels vous savez qu’il y aura un bon encadrement rigoureux. Déconfinez-les avant qu’il ne soit trop tard!

En espérant voir une certaine évolution du sport collectif intérieur en zone orange.

D’une entraîneure passionnée de basketball avec plus de 35 ans d’expérience qui a, à l’intérieur de son programme, un peu plus de 200 jeunes qui rêvent du jour où ils pourront recommencer la pratique d’un sport qu’ils aiment tant.

Catherine Thibaudeau, Entraîneure de basketball, Victoriaville