Flacons de vaccin Pfizer-BioNTech : six doses plutôt que cinq

Santé Canada a donné aujourd’hui à Pfizer-BioNTech l’autorisation de modifier l’étiquetage de ses flacons de vaccin contre la COVID-19 pour y indiquer qu’ils contiennent chacun six doses et non cinq comme indiqué au départ.

Le ministère se plie ainsi à la demande du fabricant que réclamait depuis fin janvier que l’on inocule une personne de plus avec chacune de ses fioles. Ceci permet à Pfizer d’en envoyer moins sans techniquement affecter la campagne de vaccination.

Pour parvenir à extraire plus de doses, il faut néanmoins utiliser la bonne technique et une seringue spécialisée, indique Santé Canada.

