«Kukum» : un autre prix pour Michel Jean

Après avoir remporté, à l’automne, le Prix littéraire France-Québec, Michel Jean vient de mettre la main sur une autre distinction pour son roman «Kukum», en recevant le nouveau prix VLEEL.

Le prix VLEEL (Varions Les Éditions En Live) a été inauguré cette année, par le blogue littéraire Serial Lecteur Nyctalope, pour refléter une littérature «invisible» et des ouvrages singuliers.

La récompense est en fait décernée par la communauté «bookstagram» (les lecteurs qui échangent sur Instagram) à un écrivain d’une maison d’édition indépendante, publié en Europe.

Un total de dix auteurs et dix éditeurs étaient dans la course pour cette première édition. Michel Jean a été déclaré lauréat dans la catégorie «Auteurs», avec «Kukum», juste devant «Le Chien noir», de Lucie Baratte, et «Le Sanctuaire», de Laurine Roux.

«C'est un prix qui me fait si plaisir. Almanda veille», s’est réjoui Michel Jean sur Twitter en réaction à l’honneur, en adressant ainsi un clin d’œil à son arrière-grand-maman, dont il raconte l’histoire de petite orpheline tombée amoureuse d’un jeune Innu de Pekuakami, dans «Kukum».

Almanda s’y frappe aux barrières imposées aux femmes autochtones, et sa famille et elle sont confrontées à la perte de leurs terres, et subissent l’enfermement des réserves et la violence des pensionnats.

Le roman «Kukum» est sorti en septembre 2019 aux Éditions Libre Expression, et s’est déjà écoulé à plus de 60 000 exemplaires à ce jour, au Québec seulement.