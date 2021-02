Les Québécois et la généralisation systémique

Encore une fois, dans les rues de Montréal durant le week-end, des manifestants sont venus protester contre le profilage racial et le racisme systémique du Québec.

Ces personnes racisées poursuivent des objectifs aussi brumeux qu’ahurissants. S’y ajoutent des femmes voilées opposées à la loi sur la laïcité. Mais celles-ci appuient toutes les attaques de ceux qui font le procès d’un Québec dans lequel la majorité des citoyens ne se reconnaît pas.

Ces minorités radicales imposent leur tyrannie dans la mesure où elles pratiquent la généralisation systémique.

À les entendre, le Québec est une société qui se définit par ses exclusions, sa haine, ses « non de souche » et ses pratiques antidémocratiques. Hors micro et caméra, les porte-voix les plus excités de ces mouvements déstabilisateurs ne se gênent guère pour critiquer les Québécois auxquels ils reconnaissent peu de qualités d’ouverture d’esprit et d’intelligence.

Dérives

Devant l’affaire Camara, il est évident que les Québécois ont été choqués et ont sympathisé avec le doctorant et sa famille. Ils ont tendance à critiquer les bavures ou le profilage racial de policiers, mais ils n’acceptent pas la prémisse des militants radicaux que la police dans son ensemble est systématiquement raciste à l’endroit des Noirs et d’autres minorités visibles.

Ces militants font des amalgames entre le Québec et les États-Unis au point de croire que la Nouvelle-France s’est construite et développée grâce à l’esclavagisme.

Cela est non seulement faux, mais terriblement injuste. Aux yeux de la majorité des Québécois, hormis les têtes brûlées racistes qui sévissent en profitant des avantages de la démocratie pour cracher leur venin, le racisme doit être combattu.

À l’évidence, nombre de nouveaux immigrants ignorent l’histoire du Québec moderne. Que savent-ils de notre combat contre le pouvoir de l’Église et son obscurantisme et la domination anglaise ? Savent-ils que le Québec s’est transformé en une société progressiste, qui a démocratisé l’enseignement, instauré l’assurance maladie dont tous bénéficient ? Savent-ils que des Noirs, Jean Alfred, du Parti québécois, le premier, ont été élus à l’Assemblée nationale, que nous avons accueilli des boat people, des Cambodgiens fuyant le génocide ?

Intégration ?

Bref, ces néo-Québécois dénoncent une société québécoise qu’ils ne semblent pas vouloir intégrer pour la transformer. Car ils ne se revendiquent que comme victimes. Dans quelle société souhaitent-ils vivre ? Le Canada multiculturel, le modèle proposé par Justin Trudeau, le champion des mea culpa, qui les encense et les encourage dans leurs luttes, ou le Québec où, visiblement, ils ne seraient ni acceptés ni aimés, si on suit leur raisonnement.

À quelle société rêvent-ils ? À une société où ils ne seront plus minoritaires ? Les Québécois qui croient avoir créé une société paisible et accueillante ne les comprennent pas. Ils se sentent méprisés et certains finiront – on ne le souhaite pas – par rejoindre le camp des têtes brûlées déjà radicalisées.

Pourquoi semble-t-il que ce soient les plus radicaux, les plus idéologiques et les plus intolérants qui s’expriment ? Est-ce possible que la majorité de ces minoritaires se taise et, comme nous, s’inquiète ?