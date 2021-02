L’ombre de François Duchesne

Certes, il régnait une immense joie au MNBAQ mardi, en raison de l’inauguration de l’exposition Turner et le sublime, mais aussi un brin de tristesse, puisqu’il s’agissait du premier vernissage sans son directeur des communications, François Duchesne, une des deux victimes de l’attaque du 31 octobre dans le Vieux-Québec.

Impossible de ne pas avoir une pensée pour lui en entrant au Pavillon Pierre-Lassonde. Imaginez pour son équipe, chez qui la douleur est encore vive. D’autant plus que c’est lui qui avait finalisé les derniers détails de l’inauguration virtuelle qui avait lieu mardi soir, puisque l’expo-sition devait être inaugurée le 15 octobre dernier, deux semaines avant son décès.

« Je vous avoue qu’on est en processus pour le remplacer, et ça nous frappe encore plus », a confié le directeur général du musée, Jean-Luc Murray, en marge d’une visite de l’exposition.

« De plus, ce drame-là va revenir dans l’actualité, avec le procès. On a aussi appris un peu plus les circonstances de son décès. On fait face à plein de détails comme ça. On n’a pas fini ce chemin-là », a-t-il dit en parlant du deuil.

Jean-Luc Murray croit qu’au bout du compte, son équipe en sortira grandie. « Ces drames-là nous font grandir, mais on n’en a pas conscience avant plusieurs mois. Là, c’est un peu difficile », a-t-il avoué.

Garder sa mémoire vivante

L’esprit de François Duchesne planera encore longtemps au MNBAQ. « On s’apprête à lancer un programme de mieux-être par l’art, pour le grand public, avec sa famille », a souligné Jean-Luc Murray.

Le directeur affirme d’ailleurs qu’il est en discussion avec la Ville de Québec pour un lieu de commémoration. « On est en action pour que sa mémoire perdure, a-t-il dit. Mais on est content que 2020 soit finie. Et que le musée rouvre enfin. C’est bon pour le moral des équipes. Il y a quelque chose qui est apaisant ».

Jean-Luc Murray souhaite d’ailleurs que les musées soient rouverts pour de bon. « On a fait nos preuves qu’on est sécuritaires », a-t-il martelé.