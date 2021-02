Longueuil: une adolescente manque à l’appel

La police de Longueuil sollicite l’aide du public pour retrouver une adolescente de 16 ans portée disparue depuis lundi matin.

Serena Soumé Carat a été vue pour la dernière fois à l’école secondaire Jean‐Jacques‐Rousseau.

Cette jeune pourrait se trouver dans la ville de Kitchener en Ontario, selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

S’exprimant en français et en anglais, l’adolescente à la peau noire mesure 1 m 60, pèse 58 kg et a les cheveux et les yeux noirs.

Elle portait un manteau noir avec de la fourrure noire sur le capuchon, et des bottes d’hiver marron.

Toute personne ayant des informations sur Soumé Carat peut composer le 911.