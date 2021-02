Paris Hilton témoigne sur les mauvais traitements qu’elle a reçus en pensionnat

Paris Hilton a porté devant les tribunaux ses allégations de mauvais traitements à l'école.

Lundi, la vedette de télé-réalité est revenue sur la terrible année qu'elle a passée dans un pensionnat de l'Utah.

Lors de sa comparution devant une commission du Sénat de l'Utah, elle a expliqué qu’elle était une «survivante d'abus institutionnels».

«Je parle aujourd'hui au nom des centaines de milliers d'enfants qui sont actuellement dans des institutions à travers les États-Unis.»

«Depuis 20 ans, je fais le cauchemar récurrent d'être enlevée au milieu de la nuit par deux étrangers, fouillée à nu et enfermée dans un bâtiment. J'aimerais dire que ce cauchemar obsédant n'était qu'un rêve, mais ce n'est pas le cas», a-t-elle poursuivi.

Paris Hilton a ensuite détaillé les insultes et les sévices physiques et psychologiques qu'elle a subis.

«J'ai été coupée du monde extérieur et dépouillée de tous mes droits», a-t-elle ajouté.

Elle a aussi expliqué qu'elle avait été «forcée de prendre des médicaments qui [l]'ont engourdie et épuisée», qu'elle n'avait «ni respiré d'air frais ni vu la lumière du soleil pendant 11 mois» et qu'il «n'y avait aucune intimité».

«Chaque fois que j'utilisais la salle de bain ou que je prenais une douche, c’était surveillé... Je me sentais violée chaque jour», s’est-elle souvenue.

Paris Hilton veut que des écoles comme Provo Canyon, où elle a passé 11 mois, soient surveillées de près et même fermées si elles violent les directives sur les droits de l'homme.

«Parler de quelque chose d'aussi personnel était et reste terrifiant, et je ne peux pas m'endormir le soir en sachant qu'il y a des enfants qui subissent les mêmes violences que moi et tant d'autres avons subies», a-t-elle déclaré au tribunal.

«Je suis la preuve que l'argent ne protège pas contre les abus», a-t-elle conclu.

Paris Hilton avait rendu publiques ses allégations de maltraitance en 2020, dans sa docu-série This Is Paris.