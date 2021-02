Pomerleau pourrait miser sur le modulaire

Le président de Pomerleau, géant québécois de la construction générale, voit dans la rapide transformation de l’industrie – qui tend de plus en plus vers l’assemblage de bâtiments en usine – une avenue de croissance trop importante pour ne pas envisager sérieusement de s’y engager.

La préfabrication et la construction modulaire connaissent une croissance importante dans tous les secteurs de la construction ces dernières années. Grâce à ces nouvelles façons de faire, permettant un meilleur contrôle des coûts, Pomerleau et ses partenaires sont parvenus à livrer dans l’urgence au gouvernement du Québec pas moins de cinq cliniques COVID-19 au cours des derniers mois.

« La crise actuelle nous a permis de faire l’essai de ces principes (modularité, préfabrication) en temps réel. À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, la clinique construite compte 36 chambres, toutes construites dans la région de Québec. Leur durée de vie est de 40 ans, leur complexité était inouïe. Et tout cela a été conçu, construit et livré en neuf mois, alors qu’il nous aurait fallu autrement, et dans d’autres circonstances, entre 8 à 10 ans pour arriver au même résultat. »

Pour Pierre Pomerleau, fils du fondateur de l’entreprise fondée en 1966, c’est bien là la démonstration de la capacité de l’industrie de se réinventer et du formidable potentiel de développement que présente la préfabrication pour la construction.

Un marché à prendre

Aussi, croit-il tout à fait envisageable que le Québec se dote de telles usines de fabrication de modules qui pourraient ensuite être vendus partout sur la planète.

« Pourquoi pas ? demande-t-il, estimant que ce savoir-faire, en demande partout, pourrait très bien être exporté. Pourquoi on ne l’exporterait pas ? C’est juste les autres qui peuvent le faire ? Je ne pense pas, on est capable. »

Est-ce que Pomerleau se lancera lui-même dans une telle aventure ? Sur ce, le PDG se montre prudent. Pomerleau demeurera une entreprise « de services et de construction », soutient son PDG. Ce qui ne l’empêche pas de croire pouvoir aider d’autres à réaliser cet objectif.

« On travaille étroitement avec ces gens-là [RCM, Mecart, etc.]. On les aide à se développer et à tester leurs idées ici. Je suis convaincu qu’ils peuvent les exporter. Est-ce qu’on va participer ? Ce n’est pas dans notre plan d’affaires immédiat. Mais, écoutez, il n’y a pas un entrepreneur général de grande envergure sur la planète qui ne pense pas à ça actuellement. »